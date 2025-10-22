Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất trong 5 năm

Giá vàng thế giới đã chứng kiến đợt giảm mạnh nhất trong 5 năm, với mức sụt giảm 5,5% xuống còn 4.115,26 USD/ounce vào ngày 21-10, sau khi đạt mức đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20-10. Đây là mức giảm theo phần trăm lớn nhất kể từ tháng 8-2020, dù vàng vẫn tăng khoảng 60% từ đầu năm đến nay.

Nhiều yếu tố cùng xuất hiện khiến giá vàng giảm mạnh. Ảnh: XTB

Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada từ City Index và FOREX.com nhận định: "Sự sụt giảm này là điều không thể tránh khỏi. Nhiều yếu tố đã cùng xuất hiện một lúc: từ hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đồng ý gia hạn thỏa thuận thương mại, đến sự phục hồi của đồng USD và tâm lý rủi ro tích cực nói chung".



Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 0,47% lên 46.924,74 điểm, thiết lập kỷ lục mới. Trong khi đó, S&P 500 gần như đi ngang và Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,16%. Kết quả kinh doanh tích cực từ các công ty hàng đầu Mỹ đã hỗ trợ thị trường.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng ghi nhận mức tăng, với các chỉ số tại thị trường chứng khoán Hồng Công (Trung Quốc) và Thượng Hải đóng cửa tăng hơn 1%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục sau khi bà Sanae Takaichi được bầu làm Thủ tướng, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Đồng yen Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần do kỳ vọng về tốc độ tăng lãi suất chậm hơn.

Tại châu Âu, thị trường chứng khoán Paris thiết lập kỷ lục mới trong ngày 21-10 và khi đóng cửa, được thúc đẩy bởi mức tăng gần 20% của công ty dịch vụ tài chính Edenred sau khi báo cáo doanh số vượt kỳ vọng.

Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc vào tuần tới. Tổng thống Mỹ cho biết kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại "tốt" với lãnh đạo Trung Quốc, mặc dù cuộc gặp vẫn chưa chắc chắn sẽ diễn ra.

