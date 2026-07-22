Thừa phát lại đổi tên thành Thừa hành viên: Quyền lợi của người dân vẫn đảm bảo

Luật Thi hành án dân sự năm 2025 có hiệu lực từ 1-7-2026 và các văn bản hướng dẫn đã đưa chế định Thừa phát lại sang giai đoạn phát triển mới với tên gọi Thừa hành viên. Sự thay đổi này không làm giảm quyền lợi của người dân mà hướng đến mở rộng dịch vụ pháp lý, nâng cao hiệu quả thi hành án và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự

Cũng từ ngày 1-7-2026, Văn phòng Thừa phát lại đổi thành Văn phòng Thi hành án dân sự. Sau hơn 15 năm phát triển, chế định này không chỉ thực hiện vai trò bổ trợ tư pháp mà đang từng bước trở thành thiết chế xã hội hóa thi hành án dân sự (THADS) chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Trong Nghị định 08/2020, Văn phòng Thừa phát lại là mô hình bổ trợ hoạt động tư pháp, chủ yếu tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án theo yêu cầu. Trong khi đó, Nghị định 151/2026/NĐ-CP xác định rõ đây là một thiết chế hành nghề THADS ngoài công lập, hoạt động theo Luật THADS năm 2025, định hình mô hình “THADS xã hội hóa” một cách rõ nét hơn trước.

Thừa hành viên trao đổi công việc với khách hàng. ẢNH: SONG MAI

Trong suốt thời gian dài, khi nhắc đến Thừa phát lại, nhiều người vẫn chỉ hình dung đây là lực lượng chuyên lập vi bằng hoặc tống đạt giấy tờ. Tuy nhiên, luật mới đã cho thấy một cách nhìn hoàn toàn khác. Thừa hành viên được tham gia trực tiếp vào quá trình bảo đảm thực thi công lý dân sự, với quyền hạn, trách nhiệm và phạm vi hoạt động rộng hơn.

Đáng chú ý hơn cả là việc pháp luật bổ sung quyền yêu cầu phong tỏa tài sản trong trường hợp khẩn cấp cho Thừa hành viên. Đây có thể xem là bước tiến mạnh mẽ về thẩm quyền nghề nghiệp, bởi trong thực tiễn THADS, không ít trường hợp người phải thi hành án nhanh chóng tẩu tán tài sản trước khi cơ quan có thẩm quyền kịp áp dụng biện pháp ngăn chặn. Việc trao thêm công cụ pháp lý cho Thừa hành viên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm thi hành án.

Nếu trước đây, hoạt động tổ chức thi hành án của Thừa phát lại vẫn được nhìn nhận như một phần trong mô hình bổ trợ tư pháp, Luật THADS năm 2025 đã đặt hoạt động này vào đúng vị trí của nó. Văn phòng THADS không chỉ được hiểu là một tổ chức bổ trợ hoạt động tư pháp, mà trở thành một thiết chế hành nghề THADS ngoài công lập, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và dưới sự quản lý của Nhà nước.

Sự chuyển đổi này phản ánh đúng chủ trương cải cách tư pháp mà Đảng đã xác định từ Nghị quyết số 49-NQ/TW: Từng bước xã hội hóa những hoạt động mà khu vực ngoài công lập có khả năng thực hiện hiệu quả, đồng thời Nhà nước tập trung vào chức năng quản lý, kiểm tra và bảo đảm pháp luật được thực thi thống nhất.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Vấn đề đặt ra là mô hình này mang lại giá trị gì cho xã hội? Trước hết, hoạt động lập vi bằng vẫn tiếp tục được duy trì. Luật mới tiếp tục kế thừa và hoàn thiện hơn cơ sở pháp lý để vi bằng phát huy giá trị trong đời sống dân sự. Đây đã trở thành công cụ pháp lý quen thuộc, ghi nhận các sự kiện, hành vi như hiện trạng tài sản, giao nhận tiền, bàn giao tài sản, giao dịch trên môi trường điện tử..., qua đó tạo lập chứng cứ và phòng ngừa tranh chấp.

Hoạt động tống đạt giấy tờ cũng không thay đổi về bản chất. Pháp luật mới tiếp tục duy trì hoạt động tống đạt vì đây là một dịch vụ pháp lý thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tư pháp. Đối với hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, vẫn là một trong những dịch vụ quan trọng mà người dân có thể lựa chọn. Việc có thêm một chủ thể đủ năng lực và được pháp luật trao quyền thực hiện hoạt động xác minh, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trong bối cảnh số lượng các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại không ngừng gia tăng, yêu cầu tinh gọn bộ máy hành chính và sử dụng hiệu quả nguồn lực công ngày càng trở nên cấp thiết, việc hình thành và phát triển hệ thống Văn phòng THADS là giải pháp phù hợp để huy động nguồn lực xã hội tham gia cung cấp dịch vụ pháp lý, giảm áp lực cho các cơ quan nhà nước mà vẫn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Người dân có thêm một địa chỉ pháp lý để lựa chọn khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ liên quan đến THADS. Doanh nghiệp được tiếp cận các dịch vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp và linh hoạt hơn. Các cơ quan nhà nước có điều kiện tập trung nguồn lực vào chức năng quản lý và những nhiệm vụ cốt lõi của mình.

Luật THADS năm 2025 đã tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành án của Văn phòng THADS theo hướng chuyên nghiệp hơn, rõ ràng hơn và phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, người dân sẽ có thêm sự lựa chọn khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ liên quan đến THADS. Doanh nghiệp sẽ được tiếp cận các dịch vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn và chuyên nghiệp hơn; có thêm cơ hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

LÊ MẠNH HÙNG - Chủ tịch Hội Thừa phát lại TPHCM