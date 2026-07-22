Triệt phá đường dây ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử

Ngày 22-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá chuyên án lớn về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate dưới vỏ bọc thuốc lá điện tử "pod chill"; bắt giữ, làm việc với 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài mang quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc và Campuchia.

Tang vật thu giữ gồm 1.670 đầu thuốc lá điện tử chứa Etomidate cùng số lượng lớn Ketamine, Methamphetamine và nhiều vật chứng liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, chuyên án được xác lập từ nguồn tin về đối tượng Nguyễn Hữu Huân (SN 1998, biệt danh "Ba Giá") chuyên mua bán pod chứa Etomidate tại phường An Lạc. Ngày 25-6, Ban chuyên án đồng loạt phá án, bắt quả tang Huân và vợ là Ngô Thị Kim Chi khi đang giao dịch ma túy.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục triệt xóa nhiều nhánh trong đường dây, trong đó có nhóm do Huỳnh Ngọc Thúy Như cầm đầu; đường dây của Lê Quốc Duy vận chuyển pod chứa Etomidate từ Campuchia qua khu vực biên giới An Giang về TPHCM tiêu thụ; cùng đường dây do đối tượng người Campuchia Han Kiat cung cấp ma túy cho các nhóm người nước ngoài.

Đối tượng cầm đầu Lê Quốc Duy

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thuý Như và tang vật là các đầu đốt tinh dầu chứa ma tuý etomidate được giấu trong thùng gạo

Cơ quan công an nhận định, nếu không bị phát hiện kịp thời, số pod chứa ma túy này có thể được đưa vào quán bar, karaoke, căn hộ cho thuê, nhà nghỉ và nhiều khu vực tập trung thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, gây nguy cơ đặc biệt lớn đối với cộng đồng.

Tang vật vụ án

Theo PC04, các đối tượng thường sử dụng các chiêu thức quảng cáo như "pod chill", "pod thư giãn", "không lên test", "không phải ma túy" nhằm đánh lừa người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Thực tế cho thấy kết quả âm tính trên que thử nhanh không đồng nghĩa với việc cơ thể không chứa chất ma túy. Hiện nay, cơ quan chức năng đã được trang bị các phương tiện giám định hiện đại, có khả năng phát hiện chính xác Etomidate trong mẫu sinh học và tang vật.

Etomidate vốn là hoạt chất gây mê sử dụng trong y khoa nhưng đã bị các đối tượng pha trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử để tạo cảm giác hưng phấn, thư giãn cho người sử dụng. Trước tính chất nguy hiểm của loại chất này, từ ngày 19-1-2026, Chính phủ đã bổ sung Etomidate vào danh mục các chất ma túy. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép Etomidate đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Công an TPHCM khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, cảnh giác với thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, không tin quảng cáo "pod chil"’ và chủ động tố giác các hành vi liên quan đến ma túy.

MẠNH THẮNG