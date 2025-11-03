Sạt lở nghiêm trọng tại điểm trường Ngọc Linh, 34 học sinh phải di dời khẩn cấp

Chiều 3-11, trao đổi với báo SGGP, ông Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại điểm trường thôn 1 (điểm trường Tak Ngo), buộc nhà trường phải di dời toàn bộ học sinh và tài sản đến nơi an toàn.

Điểm trường Tak Ngo thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng)

Sạt lở nghiêm trọng tại điểm trường vùng cao

Theo đó, khu vực sạt lở nằm ngay con dốc sau trường. Đất từ trên cao đẩy xuống làm nứt toác tường, sụt lún toàn bộ nền phía sau, còn phía trước thì bị đẩy dồn khiến đường và tường rào bị gãy đổ.

Theo ông Nguyễn Trần Vỹ, kết cấu điểm trường hiện đã mất an toàn hoàn toàn, không thể khắc phục hay sử dụng lại. Nhà trường buộc phải bỏ hẳn điểm trường này.

Tường rào điểm trường xiêu vẹo

Trước mắt, toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập và tài sản đã được chuyển tạm về khu văn hóa Kon Pin, cách điểm trường khoảng 3km, để bảo quản.

Nền móng điểm trường nứt toác

Sân trường nứt toác

Hiện 34 học sinh (trong đó có 14 em lớp 1 và 20 em lớp 2) đã được chuyển về điểm trường chính thôn 2 tại xã Trà Linh để tiếp tục học tập. Nhà trường đã mở thêm hai lớp tại đây, đồng thời bố trí chỗ ăn ở bán trú cho các em.

Mặt bằng bị xô lệch

Thầy cô hỗ trợ di chuyển đồ đạc

Toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập và tài sản đã được chuyển tạm về khu văn hóa cách 3km

XUÂN QUỲNH