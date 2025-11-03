Xã hội

Sạt lở nghiêm trọng tại điểm trường Ngọc Linh, 34 học sinh phải di dời khẩn cấp

SGGPO

Chiều 3-11, trao đổi với báo SGGP, ông Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại điểm trường thôn 1 (điểm trường Tak Ngo), buộc nhà trường phải di dời toàn bộ học sinh và tài sản đến nơi an toàn.

Điểm trường Tak Ngo thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng)
Điểm trường Tak Ngo thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng)
Sạt lở nghiêm trọng tại điểm trường vùng cao

Theo đó, khu vực sạt lở nằm ngay con dốc sau trường. Đất từ trên cao đẩy xuống làm nứt toác tường, sụt lún toàn bộ nền phía sau, còn phía trước thì bị đẩy dồn khiến đường và tường rào bị gãy đổ.

Theo ông Nguyễn Trần Vỹ, kết cấu điểm trường hiện đã mất an toàn hoàn toàn, không thể khắc phục hay sử dụng lại. Nhà trường buộc phải bỏ hẳn điểm trường này.

z7184622973193_3891ab001de3c9ae64fc609b5e37b928.jpg
Tường rào điểm trường xiêu vẹo

Trước mắt, toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập và tài sản đã được chuyển tạm về khu văn hóa Kon Pin, cách điểm trường khoảng 3km, để bảo quản.

z7184622941300_7788a7f6b4fd199e54b1333d2f34cddd.jpg
z7184622941442_3a7b2019ace40004cea5cef662fdb225.jpg
Nền móng điểm trường nứt toác
z7184622917506_ef92b209541b06e4b534d8636806d094.jpg
Sân trường nứt toác

Hiện 34 học sinh (trong đó có 14 em lớp 1 và 20 em lớp 2) đã được chuyển về điểm trường chính thôn 2 tại xã Trà Linh để tiếp tục học tập. Nhà trường đã mở thêm hai lớp tại đây, đồng thời bố trí chỗ ăn ở bán trú cho các em.

z7184623013721_d23689f0e66c6c86d3625cf064c88f4e.jpg
Mặt bằng bị xô lệch
z7184622904687_cdd669e0b55cb856eb9c62f4579dd89d.jpg
Thầy cô hỗ trợ di chuyển đồ đạc
z7184622903477_dfece1ee0cd8b698667cdf762c0e0031.jpg
Toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập và tài sản đã được chuyển tạm về khu văn hóa cách 3km
XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Đà Nẵng xã Trà Linh điểm trường sạt lở Ngọc Linh Tak Ngo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn