SATRA Phạm Hùng đồng hành cùng học sinh Vui bước đến trường

Triển khai từ ngày 15 đến 27-8-2025, chương trình khuyến mãi “Vui bước đến trường” tại hệ thống SatraMart đã tạo sức hút lớn khi tập trung ưu đãi trực tiếp vào những nhóm sản phẩm gắn liền với nhu cầu thiết thực của học sinh.

Ghi nhận tại TTTM SATRA Phạm Hùng, các mặt hàng như vở học sinh, hộp bút, bảng viết mini, bút viết, keo dán, hộp cơm nhựa, bình nước cá nhân hay balo học sinh đều được điều chỉnh mức giá giảm từ 30% đến 54%. Mức giá bán ra chỉ từ khoảng 6.000 đồng đến hơn 60.000 đồng tùy loại, phù hợp với ngân sách của nhiều gia đình.

Không dừng lại ở các vật dụng học tập cơ bản, nơi đây còn mở rộng ưu đãi đến các sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Với hóa đơn 99.000 đồng, khách hàng thành viên sẽ được mua các sản phẩm đặc biệt. Vào các ngày 16 và 17-8-2025, khách hàng thành viên của SATRA khi có hóa đơn mua hàng 199.000 đồng, trong đó có 1 lốc (6 chai) Sapuwa 500ml sẽ được tặng ngay 01 lốc (6 chai) Sapuwa; với hóa đơn mua hàng 400.000 đồng tặng ngay 01 vĩ 6 trứng gà Ba Huân size M.

Vào các ngày 23 và 24-8-2025, với hóa đơn mua hàng 600.000 đồng, siêu thị sẽ tặng ngay 01 sáp thơm Ambipur 180gr. Lưu ý: Số lượng tặng có hạn, chương trình không áp dụng với bia thùng và sản phẩm giá đặc biệt, được tặng tối đa 05 sản phẩm/hóa đơn/ thẻ KHTV/ngày.

TTTM SATRA Phạm Hùng Địa chỉ : C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TPHCM Website: phamhung.centremall.vn Đặt hàng qua Zalo: bit.ly/SatraPhamHung Hotline: (028) 3758 4949 (nhánh 1) | 0946 980 308 Giao hàng nhanh – Tiện lợi – An toàn

PHÒNG THỊ TRƯỜNG