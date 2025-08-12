Chuyển động kinh tế xanh

SATRA Phạm Hùng đồng hành cùng học sinh Vui bước đến trường

Triển khai từ ngày 15 đến 27-8-2025, chương trình khuyến mãi “Vui bước đến trường” tại hệ thống SatraMart đã tạo sức hút lớn khi tập trung ưu đãi trực tiếp vào những nhóm sản phẩm gắn liền với nhu cầu thiết thực của học sinh.

SATRA Phạm Hùng đồng hành cùng học sinh Vui bước đến trường

Ghi nhận tại TTTM SATRA Phạm Hùng, các mặt hàng như vở học sinh, hộp bút, bảng viết mini, bút viết, keo dán, hộp cơm nhựa, bình nước cá nhân hay balo học sinh đều được điều chỉnh mức giá giảm từ 30% đến 54%. Mức giá bán ra chỉ từ khoảng 6.000 đồng đến hơn 60.000 đồng tùy loại, phù hợp với ngân sách của nhiều gia đình.

T19+T20_VBĐT-01 (1).jpg

Không dừng lại ở các vật dụng học tập cơ bản, nơi đây còn mở rộng ưu đãi đến các sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Với hóa đơn 99.000 đồng, khách hàng thành viên sẽ được mua các sản phẩm đặc biệt. Vào các ngày 16 và 17-8-2025, khách hàng thành viên của SATRA khi có hóa đơn mua hàng 199.000 đồng, trong đó có 1 lốc (6 chai) Sapuwa 500ml sẽ được tặng ngay 01 lốc (6 chai) Sapuwa; với hóa đơn mua hàng 400.000 đồng tặng ngay 01 vĩ 6 trứng gà Ba Huân size M.

Vào các ngày 23 và 24-8-2025, với hóa đơn mua hàng 600.000 đồng, siêu thị sẽ tặng ngay 01 sáp thơm Ambipur 180gr. Lưu ý: Số lượng tặng có hạn, chương trình không áp dụng với bia thùng và sản phẩm giá đặc biệt, được tặng tối đa 05 sản phẩm/hóa đơn/ thẻ KHTV/ngày.

TTTM SATRA Phạm Hùng

Địa chỉ : C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TPHCM

Website: phamhung.centremall.vn

Đặt hàng qua Zalo: bit.ly/SatraPhamHung

Hotline: (028) 3758 4949 (nhánh 1) | 0946 980 308

Giao hàng nhanh – Tiện lợi – An toàn

PHÒNG THỊ TRƯỜNG

Từ khóa

Sapuwa Hộp bút SATRA Size Bồn nước Bình Hưng Hóa đơn Vui bước đến trường SATRA Phạm Hùng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn