Sau hợp nhất, bất động sản phía Đông TPHCM sôi động

Phước Thắng cửa ngõ kết nối

Theo đánh giá của các chuyên gia, khu vực Phước Thắng (TPHCM) là cửa ngõ kết nối với trung tâm Vũng Tàu (cũ) với Hồ Tràm, Bình Châu và xã Long Sơn - khu vực trọng điểm về công nghiệp và cảng biển. Phước Thắng sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bãi biển dài tự nhiên.

Phối cảnh khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp rất sầm uất nằm ngay trung tâm Phước Thắng

Với Quy hoạch đã được phê duyệt, toàn bộ diện tích tự nhiên của phường Phước Thắng nằm trong 3 phân khu chức năng quan trọng: Khu đô thị sinh thái đặc trưng, khu đô thị du lịch và phân khu Bắc Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông cũng đã và đang hoàn thiện, kết nối Phước Thắng với nhiều địa bàn. Cụ thể, tuyến đường nội đô như Hàng Điều, Đường Cầu Cháy được đưa vào sử dụng, giảm tải cho đường 30-4, Đô Lương, kết nối trực tiếp với tuyến đường 2-9, 3-2, mở ra không gian đô thị liên kết không gian biển hiện hữu và các tiện ích công như bệnh viện, trường học…

Dự án The Light City đáp ứng các tiêu chuẩn hoàn hảo của một khu đô thị tương lai

Do đó, Phước Thắng được xem là điểm đến hấp dẫn của nhiều “ông lớn” bất động sản như Sun Group, C- Holdings, Sunshine Group… Công ty Cổ phần phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) cũng nằm trong nhóm các nhà đầu tư uy tín mạnh tay “rót” vốn tại phường Phước Thắng với dự án nhà ở The Light City.

Thay đổi tư duy đầu tư bất động sản

Theo thống kê từ nguồn tin trên bất động sản, chỉ trong 1 năm, tốc độ tăng giá của dự án đất nền, liên kế tại Phước Thắng dao động từ 24 - 37%.

Từ số liệu này cho thấy, trước đây, tâm lý của nhà đầu tư khi xuống tiền tại Vũng Tàu tập trung vào các dự án liền kề bãi Thùy Vân hoặc gần trung tâm thành phố thì nay dòng tiền chuyển dịch về Phước Thắng. Nguyên nhân đến từ sự phát triển mạnh mẽ ở khu vực này như trên đã phân tích. Hơn nữa, giá đất tại Phước Thắng vẫn mềm hơn so với các phường khác do quỹ đất lớn, mật độ cư dân chưa đông. Do đó, bên cạnh các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng, các dự án nhà ở tại Phước Thắng cũng được nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm bởi đây là dòng sản phẩm đáp ứng tiêu chí kép về đầu tư và ở thực.

Nhà đầu tư chuyển dịch về các dự án tại Phước Thắng

Điểm qua dự án nổi bật trong khu vực, đáng chú ý là dự án khu đô thị The Light City tọa lạc trung tâm Phước Thắng. Nằm ngay vị trí chiến lược, The Light City hội tụ đầy đủ các ưu thế vượt trội để trở thành khu đô thị lý tưởng. Kề sát trục đường chính Vũng Tàu - Bà Rịa, Vũng Tàu - Phước Tỉnh - Long Hải, phía Tây Bắc gần kề đường 2-9 - cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phía Tây Nam gần kề đường 3-2, từ dự án có thể kết nối nhanh chóng đến các tuyến đường giao thông huyết mạch quan trọng nhất của Vũng Tàu (cũ).

Dự án có tổng diện tích 49 ha, giai đoạn 1 bao gồm 27,2 ha với quy hoạch tổng thể đồng bộ gồm 490 căn liên kế, 213 căn biệt thự, 1 block chung cư cùng hệ thống trường học, bệnh viện, công viên, siêu thị cùng hệ thống vui chơi giải trí và hạ tầng đồng bộ. Về mặt pháp lý, dự án đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép xây dựng và quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Một góc công viên Olympus tại dự án The Light City đã hoàn thiện

The Light City là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống và không gian thư giãn, giải trí, sinh hoạt học tập với chuỗi tiện ích đẳng cấp như công viên Olympus, công viên Iris Center, khu thể thao ngoài trời, hồ bơi, nhà văn hóa, trường học, trung tâm y tế tạo nên tổ hợp dịch vụ nội khu khép kín, phục vụ mọi lứa tuổi và gắn kết nhiều thế hệ sống chan hòa với nhau.

QUANG VŨ