Tối qua, 6-12, tại Trung tâm Hội nghị và biểu diễn thành phố Hải Phòng, Sở VH-TT-DL Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 103 năm ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận, người con ưu tú của đất Cảng.

Sâu lắng đêm nhạc "Âm thanh cuộc đời" tri ân nhạc sĩ Đỗ Nhuận

Tham dự chương trình có các đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng đông đảo người yêu nhạc đất Cảng.

Hơn 1.500 khán giả đã lấp đầy khán phòng

Chương trình gồm ba chương: “Quê hương khát vọng”, “Khúc tráng ca thắp lửa” và “Thanh âm đất Mẹ”, tái hiện hành trình nghệ thuật của nhạc sĩ Đỗ Nhuận từ tuổi trẻ vùng đất Cảng đến chiến khu Việt Bắc, từ những tháng ngày tù đày đến khúc khải hoàn chiến thắng.

Những ca khúc quen thuộc như Du kích Sông Thao, Áo mùa Đông, Đoàn lữ nhạc, Hành quân xa, Chiến thắng Điện Biên, Trông cây lại nhớ đến Người, Việt Nam quê hương tôi… được trình diễn với dàn dựng công phu, hòa âm hiện đại và hiệu ứng thị giác tái hiện chiến khu, núi rừng, Trường Sơn, hình ảnh người chiến sĩ - nghệ sĩ.

Đêm nhạc đem đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc, hào hùng, da diết, sâu lắng

Đảm nhiệm tổng đạo diễn là PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tham gia biểu diễn có NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Đức Hoài, cùng tập thể nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng. Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, visual LED và hoạt cảnh sân khấu khiến mỗi tiết mục trở thành một lát cắt sống động của lịch sử, chứa chan tinh thần nhân dân.

Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922 - 1991) sinh tại thôn Hoạch Trạch (nay thuộc xã Đường An, thành phố Hải Phòng), là một trong những tên tuổi trụ cột của âm nhạc cách mạng Việt Nam, tác giả nhiều hành khúc bất tử và là người đặt nền móng cho opera Việt Nam. Ông từng được đào tạo tại Nhạc viện Tchaikovsky, giữ cương vị Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và để lại một gia tài âm nhạc đồ sộ, vừa hùng tráng vừa giàu nhân văn.

Âm nhạc truyền cảm hứng và sức mạnh cho những thế hệ hôm nay

Trong đêm diễn, NSND Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng chia sẻ đây là hoạt động thuộc Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng 2025, thể hiện sự tri ân của thành phố với một tài năng đã góp phần định hình diện mạo âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân xúc động nói: “Chương trình là món quà vô giá với giới nhạc sĩ Việt Nam và với riêng gia đình tôi”.

Khép lại bằng liên khúc Hải Phòng cửa biển quê hương - Hải Phòng thành phố Cảng anh hùng và Việt Nam quê hương tôi, đêm nhạc để lại dư âm sâu lắng: âm nhạc của Đỗ Nhuận vẫn vang lên như tiếng gọi của quá khứ, truyền cảm hứng và sức mạnh cho những thế hệ hôm nay.

VĨNH XUÂN