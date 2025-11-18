Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ huy dàn nhạc trong chương trình "Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời"

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng vừa công bố tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận với tên gọi " Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời" .

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Chương trình diễn ra tối 6-12, được dàn dựng công phu nhằm tri ân sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của người nhạc sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam.

Chương trình năm nay có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, chuyên gia hàng đầu. Đáng chú ý, PGS-TS-NS Đỗ Hồng Quân, con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận đảm nhận vai trò Đạo diễn và Chỉ huy dàn nhạc. Đây được xem là dấu ấn đặc biệt, tạo nên sự kết nối thế hệ đầy xúc động.

Bên cạnh đó, chương trình quy tụ ê kíp nghệ thuật giàu kinh nghiệm: Thiếu tướng - nhạc sĩ Đức Trịnh (Chủ nhiệm chương trình), đạo diễn âm nhạc nhạc sĩ Đức Tân, biên đạo Hải Trường, thiết kế sân khấu Phùng Nam Thắng, chỉ đạo nghệ thuật NSND Khánh Hòa... Các nghệ sĩ: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Đức Hoài, Lan Quỳnh, Thu Huyền, Khánh Ngọc cùng tập thể diễn viên Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng.

“Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời” được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kể lại cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ qua các tác phẩm tiêu biểu. Những màn trình diễn được kết hợp giữa âm nhạc, sân khấu, hình ảnh tư liệu, tái hiện không khí của một thời đấu tranh, đồng thời tôn vinh những giai điệu trữ tình giàu nhân văn.

Sự kiện cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Hải Phòng đang triển khai Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc”, hướng tới gia nhập Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Việc tổ chức những chương trình quy mô như Sóng Memory Concert, Y-Fest 2025 hay đêm nghệ thuật kỷ niệm nhạc sĩ Đỗ Nhuận được xem là bước chuẩn bị quan trọng để khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ âm nhạc Việt Nam và khu vực.

Sinh ngày 10-12-1922, Đỗ Nhuận có tuổi thơ gắn bó với Hải Phòng, nơi cha ông phục vụ trong đội quân nhạc. Ông là Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời là người đặt nền móng cho Opera Việt Nam. Trong sự nghiệp, nhạc sĩ đã được trao nhiều giải thưởng cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I (1996), Huân chương Độc lập hạng Nhì cùng nhiều huân chương kháng chiến.

MAI AN