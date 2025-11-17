Kết nối vùng để phát triển du lịch

Hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025 với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến du lịch 4 mùa” được kỳ vọng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường du lịch.

Ngày 17-11, Sở VT-TT-DL TP Hải Phòng cho biết, Hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025 sẽ diễn ra ngày 22-11 tới, được kỳ vọng ngoài hoạt động xúc tiến thương mại, còn mở rộng thị trường du lịch Hải Phòng đến với nhân dân và du khách trong nước và quốc tế.

Đồng thời, hội nghị sẽ tăng cường kết nối vùng, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, xây dựng các sản phẩm du lịch, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi kinh tế xanh của TP Hải Phòng và vùng đồng bằng sông Hồng.

Du lịch biển tại TP Hải Phòng

Theo Sở VT-TT-DL TP Hải Phòng, sự kiện sẽ quy tụ nhiều gian hàng của các doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành trong nước và quốc tế, hãng tàu bay, các hợp tác xã, làng nghề… của TP Hải Phòng và các địa phương xung quanh.

Hội nghị Xúc tiến điểm đến Du lịch Hải Phòng 2025 thu hút 750 đại biểu, khách mời tham dự, với 100 hãng lữ hành quốc tế, 150 hãng lữ hành Việt Nam.

Đại diện Sở VT-TT-DL TP Hải Phòng cho biết, đây còn là diễn đàn quan trọng kết nối doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy hợp tác đầu tư và giao thương trong khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước, tạo điều kiện để các tổ chức, đơn vị dịch vụ du lịch, sản xuất, kinh doanh quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng hợp tác và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm du lịch mang tính bền vững.

Quang cảnh cầu Hoàng Văn Thụ, TP Hải Phòng

TP Hải Phòng xác định, đây là dịp để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ và hội nhập quốc tế…

ĐỖ TRUNG