Sense City khởi động rút thăm trúng thưởng

Hệ thống Trung tâm thương mại Sense City vừa phát động chương trình rút thăm trúng thưởng lớn nhất trong năm mang tên “Đồng hành vững bước - Gắn kết dài lâu”, nhân kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty CP Đầu tư phát triển Saigon Co.op (SCID).

Chương trình diễn ra từ ngày 1-9 đến 15-12 với cơ cấu giải thưởng tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. Trong đó, giải đặc biệt là 1 ô tô BYD Atto 2, ngoài ra còn có 4 xe máy Honda Vision 2025, 12 voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn Charmant Suites (TP Cần Thơ), 16 bộ nồi inox Elmich Hera EL và 20 voucher mua sắm Sense City trị giá 1 triệu đồng.

Khách hàng có thể tham gia bằng cách mua sắm tại Sense City, với mỗi hóa đơn 800.000 đồng sẽ nhận 1 phiếu rút thăm; hội viên Sense City được nhận 2 phiếu… Sense City là hệ thống trung tâm thương mại do Saigon Co.op đầu tư và phát triển, vừa góp phần mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại, vừa tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, thương mại tại các địa phương.

ÁNH TUYẾT