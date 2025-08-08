Siết chặt quy định mua sắm xe công

Các trường hợp mua sắm xe công vượt “trần” phải được Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan trung ương xem xét, quyết định – đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự thảo đưa ra nhiều điểm mới quan trọng, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền địa phương trong quản lý, xử lý tài sản công, kỳ vọng tạo ra chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, hàng loạt thẩm quyền hiện do cấp trung ương quản lý (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng) sẽ được chuyển giao cho chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện trước đây xuống cấp xã.

Cụ thể, phân cấp cho cấp tỉnh, cấp xã quyết định nhiều vấn đề liên quan đến sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công; phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý nhiều loại tài sản (như tài sản bị chôn giấu, tài sản do doanh nghiệp chuyển giao không bồi hoàn, tài sản của các dự án đối tác công tư...) từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng xuống cho cấp tỉnh; phân cấp cho chính quyền địa phương cấp xã quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý một số tài sản.

Một điểm đáng chú ý là quy định siết chặt việc mua sắm xe ô tô công. Theo dự thảo, các trường hợp mua xe có giá trị cao hơn 15% mức giá tối đa quy định phải được cấp bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan trung ương xem xét, quyết định.

Trường hợp xe đã qua sử dụng, giá trị còn lại hoặc giá trị đánh giá lại cũng không được vượt quá 115% mức giá xe tối đa theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung nội dung về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường giám sát và minh bạch.

Dự thảo cũng đưa ra hướng tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đặc biệt là các công trình được đầu tư theo phương thức PPP.

Ngoài ra, nhiều nội dung khác cũng được làm rõ trong dự thảo nghị định như xử lý tài sản là vật chứng trong vụ án, tài sản bị tịch thu; việc xác định giá trị tài sản trên đất, giá trị quyền sử dụng đất.

ANH PHƯƠNG