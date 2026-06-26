Siết chặt quy định ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí

Nghị định số 237/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, yêu cầu cơ quan báo chí phải gắn nhãn rõ ràng đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật.

Quy định chặt chẽ việc ứng dụng AI

Cụ thể, Nghị định quy định cơ quan báo chí khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thu thập, sản xuất, biên tập, phân phối nội dung thông tin và các hoạt động báo chí khác phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về trí tuệ nhân tạo và các quy định liên quan.

Cơ quan báo chí có trách nhiệm kiểm chứng, rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp của nội dung do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra.

Cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo và gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật; việc thông báo và gắn nhãn được thực hiện theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo.

Cơ quan báo chí không được sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để tạo ra hoặc lan truyền nội dung giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc nội dung có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan báo chí phải thiết lập và duy trì quy trình thẩm định, biên tập, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo; lưu giữ nhật ký hoạt động và hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan báo chí có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin sử dụng trí tuệ nhân tạo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhà nước khuyến khích các cơ quan báo chí nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thu thập, sản xuất, phân tích và phân phối nội dung thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và trách nhiệm biên tập của cơ quan báo chí.

Điều kiện mở rộng loại hình và sản phẩm báo chí

Nghị định quy định, cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo Điều 17 của Luật số 126/2025/QH15 được xem xét cấp giấy phép thực hiện thêm loại hình báo chí khác.

Ngoài ra, cơ quan báo chí được xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương (trừ phụ trương quảng cáo); mở chuyên trang của báo chí điện tử khi đảm bảo các điều kiện cụ thể. Một trong những điều kiện là phải có tôn chỉ, mục đích phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ. Cùng với đó là có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo chí điện tử... Đối với chuyên trang của báo chí điện tử thì phải có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký.

Đặc biệt, nghị định cho phép cơ quan báo chí khi hoạt động trên không gian mạng, ngoài đăng, phát nội dung báo chí còn được tích hợp hoạt động dịch vụ trực tuyến. Các dịch vụ này gồm: hoạt động dịch vụ công, thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, y tế, cung cấp nội dung theo yêu cầu và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng cho phép cơ quan báo chí liên kết sản xuất ấn phẩm báo chí, đặc san, phụ trương (đối với báo in); chuyên trang đối với báo điện tử, kênh nội dung trên nền tảng số và hoạt động liên kết sản xuất phát thanh, truyền hình. Các cơ quan báo chí còn được phép hợp tác với đối tác để thiết lập, vận hành và sản xuất nội dung cho các kênh trên không gian mạng trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số khác.

Điều kiện cấp phép hoạt động với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Nghị định 237/2026/NĐ-CP quy định, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp muốn được cấp phép hoạt động báo chí phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật số 126/2025/QH15. Ngoài ra, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cũng phải có thời gian hoạt động ít nhất 3 năm và có số lượng hội viên chính thức tối thiểu là 150. Đặc biệt, cơ quan báo chí được đề nghị thành lập đó phải có tối thiểu 7 nhân sự, trong đó có ít nhất 3 người được cấp thẻ nhà báo... Theo Điều 6 Nghị định, người đứng đầu cơ quan báo chí in, báo chí điện tử là Tổng Biên tập; cấp phó là Phó Tổng Biên tập. Người đứng đầu cơ quan báo và phát thanh truyền hình, đơn vị hoạt động truyền hình là Giám đốc; cấp phó là Phó Giám đốc.

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