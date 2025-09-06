Siêu máy tính nhanh nhất châu Âu Jupiter vừa được ra mắt tại Trung tâm nghiên cứu Jülich gần thành phố Aachen, Đức.

Siêu máy tính nhanh nhất châu Âu Jupiter. Ảnh: RESEARCH CENTER JÜLLICH/ SASCHA KREULAU

Đứng thứ tư thế giới về tốc độ, Jupiter là một trong những siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Nó có thể mở ra những khả năng hoàn toàn mới cho việc huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo hoặc các mô phỏng khoa học.

Được vận hành hoàn toàn bằng nguồn điện xanh và có khả năng thực hiện một ngàn tỷ phép tính mỗi giây, chi phí cho ra đời siêu máy tính này là khoảng 500 triệu EUR (539 triệu USD). Trong đó, Ủy ban châu Âu góp 250 triệu EUR (293 triệu USD), Bộ Khoa học Liên bang và bang North Rhine-Westphalia mỗi bên hỗ trợ 125 triệu EUR ( 147 triệu USD).

Trung tâm tính toán của siêu máy tính Jupiter được xây dựng trong vòng hai năm, gồm khoảng 50 mô-đun container với diện tích hơn 2.300 m². Dữ liệu mà nó có thể lưu trữ tương đương 450 tỷ cuốn sách

Jupiter cũng sẽ được sử dụng để cải thiện các mô phỏng khí hậu và thời tiết, giúp dự báo chính xác hơn những hiện tượng cực đoan như mưa lớn hoặc giông bão dữ dội. Ngoài ra, siêu máy tính này còn được dùng để nghiên cứu protein, tế bào và bộ não con người nhằm thúc đẩy việc phát triển nhanh hơn các liệu pháp điều trị mới.

PHƯƠNG NAM