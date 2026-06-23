Lễ trao áo blouse cho sinh viên – Cột mốc quan trọng trên hành trình trở thành bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa tổ chức lễ trao áo blouse dành cho sinh viên chuyên khoa Răng Hàm Mặt khóa 2024 và khóa 2025. Đây không chỉ là một nghi thức cao đẹp của sinh viên khối ngành sức khỏe mà còn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu thời điểm sinh viên bắt đầu tiếp nhận những giá trị cốt lõi của nghề thầy thuốc – tri thức, y đức và trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

TTND.TS.BS.LG. Ngô Đồng Khanh, Uỷ viên Hội đồng Trường và Cố vấn cao cấp Khoa RHM, phát biểu khai mạc Lễ trao áo blouse

Bblouse trắng: chiếc áo của trách nhiệm và lòng nhân ái

Lễ trao áo blouse (White Coat Ceremony) là một nghi thức trang trọng và đầy tự hào. Phát biểu khai mạc chương trình, TTND.TS.BS.LG. Ngô Đồng Khanh – Uỷ viên Hội đồng Trường, Cố vấn cao cấp Khoa Răng Hàm Mặt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Răng Hàm Mặt, đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi chứng kiến thế hệ sinh viên Răng Hàm Mặt đầu tiên của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được khoác chiếc áo blouse trắng – biểu tượng thiêng liêng của những người hành nghề trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Thầy Ngô Đồng Khanh nhấn mạnh: chiếc áo blouse trắng không chỉ là một bộ đồng phục nghề nghiệp mà còn là biểu tượng của tri thức, của sự tận tâm và lòng nhân ái. Hơn hết, đó còn là lời nhắc nhở người hành nghề y đang mang trên vai trách nhiệm đối với sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc của con người. Để gìn giữ giá trị biểu tượng ấy, sinh viên cần học tập với tinh thần trung thực, làm việc với tinh thần trách nhiệm, đối xử với mọi người bằng sự tử tế. Và luôn nhớ rằng phía sau mỗi bệnh án là một con người; phía sau mỗi nụ cười của người bệnh là niềm hạnh phúc của một gia đình.

“Chiếc áo blouse trắng không làm chúng ta trở thành bác sĩ. Chính kiến thức, trái tim và nhân cách của chúng ta mới làm nên giá trị của chiếc áo ấy”, Thầy Khanh nhắn gửi đến các sinh viên Răng Hàm Mặt.

Nhà trường cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Khoa Răng Hàm Mặt

TS. Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành – khẳng định ngành Răng Hàm Mặt là một trong những ngành trọng điểm trong chiến lược phát triển của nhà trường.

Nhà trường luôn cam kết đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở vật chất, trang thiết bị và môi trường đào tạo hiện đại nhằm giúp sinh viên được học tập trong điều kiện tốt nhất. Bên cạnh các cơ sở hiện hữu, hai tòa nhà mới đang được xây dựng, hứa hẹn sẽ bổ sung thêm các trung tâm thực hành và điều trị phục vụ đào tạo lâm sàng cho sinh viên khối ngành sức khỏe trong tương lai.

Đại diện nhà trường cũng gửi lời nhắn nhủ đến các sinh viên phải luôn giữ tinh thần học hỏi, lòng nhân ái, sự trung thực và niềm tự hào khi là sinh viên Răng Hàm Mặt Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, từng bước tiến gần hơn đến sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng.

TS. Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường, chia sẻ định hướng của Nhà trường và sẵn sàng đồng hành cùng Khoa trong đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Những chia sẻ truyền cảm hứng từ một nhà giáo – nhà khoa học – chuyên gia quốc tế

Chương trình vinh dự đón nhận những chia sẻ sâu sắc và nhắn nhủ quý giá từ GS.TS.BS. Ngô Chí Hiền (Australia) – nhà lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học và chuyên gia Răng Hàm Mặt quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo, giảng dạy, nghiên cứu và thực hành lâm sàng tại sáu trường nha trên ba châu lục.

Trong bài phát biểu, Giáo sư Hiền nhắc đến tinh thần của Lời thề Hippocrates vẫn luôn là giá trị đạo đức cốt lõi của ngành y tế. Ngôn ngữ của lời thề có thể đến từ một thời đại khác nhưng thông điệp của nó vẫn trường tồn. Lời thề nhắc nhở: chăm sóc người bệnh là một đặc ân; tri thức phải luôn được dẫn dắt bởi lương tâm và bổn phận trước hết của người thầy thuốc là làm điều thiện, tránh làm hại và tôn trọng phẩm giá của mọi con người.

Giáo sư dặn dò các sinh viên về trách nhiệm của người thầy thuốc không chỉ là hoàn thành công việc và cũng không chỉ bắt đầu khi tốt nghiệp, mà được hình thành ngay từ khi bước vào giảng đường qua thái độ học tập, tinh thần vượt khó và trách nhiệm đối với cộng đồng. Vì vậy, khi nhận chiếc áo blouse trắng, cũng là lúc sinh viên đón nhận một chân lý quan trọng: “Thành công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe không chỉ được đo bằng những thành tựu cá nhân. Nó còn được đo bằng những gì các em trao lại cho cộng đồng”.

GS.TS.BS. Ngô Chí Hiền chia sẻ và nhắn nhủ các em sinh viên Răng Hàm Mặt tại Lễ trao áo blouse

Những khoảnh khắc đẹp từ nghi thức tri ân phụ huynh và thầy cô

Trước khi bước vào khoảnh khắc khoác chiếc áo blouse trắng thiêng liêng, một trong những nghi thức đã khiến cả hội trường lắng lại nhiều cảm xúc chính là nghi thức Tri ân phụ huynh và thầy cô.

Trên hành trình trưởng thành của mỗi sinh viên Răng Hàm Mặt, công lao lớn nhất thuộc về các bậc sinh thành và nuôi dưỡng – những người đã âm thầm hy sinh, yêu thương và nâng đỡ các em bằng tất cả niềm tin, nghị lực và tình yêu vô điều kiện. Các em sinh viên bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến phụ huynh và gia đình. Tiếp nối là sự tri ân của sinh viên đối với thầy cô – những người đã tận tâm truyền đạt tri thức, rèn luyện kỹ năng, vun đắp y đức và thắp sáng trong các em niềm đam mê với nghề nghiệp, giúp các em vững bước trên con đường trở thành những người thầy thuốc.

Trong sự xúc động của phụ huynh, ánh mắt tự hào của thầy cô và niềm hạnh phúc của sinh viên, nghi thức Tri ân phụ huynh và thầy cô đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Lễ trao áo blouse – nhắc nhở mỗi sinh viên rằng phía sau thành công của các em luôn có tình yêu thương vô bờ của gia đình cùng sự tận tâm giảng dạy, hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành của thầy cô trên hành trình trở thành Bác sĩ Răng Hàm Mặt.

Thầy cô trao áo blouse cho các sinh viên Răng Hàm Mặt khóa 2024 (khóa Răng Hàm Mặt đầu tiên của Trường) và một số sinh viên Răng Hàm Mặt khóa 2025

Tập thể sinh viên Răng Hàm Mặt Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khóa 2024 cùng thầy cô tại Lễ trao áo blouse

NGA NGUYỄN