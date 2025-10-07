Số chuyến bay đúng giờ chỉ đạt 64,6%

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2025, ngành hàng không nội địa đã khai thác 210.341 chuyến bay, trong đó, số chuyến bay đúng giờ chỉ chiếm 64,6%, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

2 hãng hàng không duy trì được tỷ lệ bay đúng giờ cao trên 80% là Bamboo Airways và VASCO. Các hãng Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Vietnam Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ trung bình là 78,5%; 70,6% và 70%. Hãng hàng không Vietjet Air có tỷ lệ đúng giờ thấp hơn mức trung bình toàn ngành, một phần do hãng này có số lượng chuyến bay khai thác lớn nhất.

Cũng trong 9 tháng qua, hàng không nội địa đã hủy 0,7% số chuyến, tương ứng 1.380 chuyến bay. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm, hủy chuyến là do thời tiết cực đoan trong những tháng gần đây.

Chỉ tính riêng trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, nhiều sân bay khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ ghi nhận tình trạng mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Tại Nội Bài, lượng mưa dày đặc kèm gió đứt và tầm nhìn giảm dưới 1km khiến hàng loạt chuyến bay phải bay vòng chờ, chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay dự bị. Điển hình là ngày 30-9, có tới 194 chuyến bay bị chậm và 34 chuyến chuyển hướng do thời tiết xấu.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các cảng bảo đảm thiết bị dẫn đường, thông tin liên lạc, tăng cường ứng dụng mô hình dự báo thời tiết độ phân giải cao để phát hiện sớm mưa dông, gió mạnh và cảnh báo cho tổ lái.

Các hãng hàng không cũng được yêu cầu chủ động điều chỉnh lịch bay, cập nhật thông tin kịp thời cho hành khách qua website, ứng dụng và mạng xã hội, giúp khách chủ động sắp xếp hành trình.

MINH ANH