Dự kiến khởi công đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong tháng 12-2025

Sáng 6-10, tại buổi làm việc về tiến độ triển khai xây dựng dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát thủ tục, đảm bảo đúng quy định, hoàn tất thủ tục mời thầu đối với dự án này.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng lên kế hoạch phát động đợt thi đua giải phóng mặt bằng cho tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị trúng thầu.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, hiện đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ mời thầu dự án trên theo hướng dẫn. Qua rà soát, trên tuyến đã đề xuất vị trí khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại nút giao dự án với đường ĐT.721 (lý trình từ Km74+250 đến Km 74+400).

Vị trí này thuộc xã Đạ Huoai, cách Quốc lộ 20 (từ nút giao Quốc lộ 20 và đường ĐT.721) khoảng 6,9 km.

Khu vực dự kiến làm điểm khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Hiện các công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo khởi công dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc vào ngày 19-12.

Dự án đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc dài 65,88km, tổng vốn đầu tư 18.002 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó có 54km đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Dự án do UBND tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuyến đường cao tốc này sẽ kết nối với cao tốc Dầu Giây – Tân Phú (Đồng Nai) và kết thúc tại đường Nguyễn Văn Cừ (Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), được kỳ vọng sẽ giảm tải cho Quốc lộ 20, đặc biệt qua khu vực đèo Bảo Lộc.

ĐOÀN KIÊN