Quốc lộ 51 “chắp vá” đến bao giờ?

Quốc lộ 51 là tuyến đường huyết mạch kết nối TPHCM, tỉnh Bình Dương trước đây với cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, mở hướng ra biển lớn. Thế nhưng, nhiều năm qua, tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng, trở thành “điểm đen” về an toàn giao thông và kéo theo hàng loạt hệ lụy cho người dân và doanh nghiệp.

Từ phường Vũng Tàu (TPHCM), chúng tôi đi ngược về hướng Biên Hòa (Đồng Nai) để ghi nhận hiện trạng con đường mà người dân miền Đông vẫn gọi là “con đường đau khổ”. Tại km37+390, gần nút giao Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, những “ổ voi” sâu hoắm nằm chình ình giữa đường. Một bác xe ôm chỉ tay bảo: “Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra ngay chỗ này!”.

Càng về phía Đồng Nai, mặt đường càng xấu, chằng chịt “ổ gà, ổ voi, sống trâu” trên nền đường có hàng chục ngàn lượt xe tải, container qua lại mỗi ngày.

Chị D., chủ quán nước cách trạm thu phí T2 chừng 500m, kể, vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một phụ nữ bị thương nặng ngay trước quán. “Mong nhà nước sớm sửa lại, chứ cứ dặm chỗ này hư chỗ khác, ai cũng sợ mỗi khi ra đường”, chị D. nói.

Quốc lộ 51 đoạn phía trước cổng Bệnh viện SingMark chi chít ổ gà, ổ voi. Ảnh: Nông Ngân

Tuyến quốc lộ 51 đã nhiều lần được sửa chữa, nhưng hư hỏng tái diễn liên tục. Tháng 10-2024, sau khi báo chí phản ánh đoạn qua khu du lịch Sơn Tiên “nát như tương”, cơ quan chức năng đã cho sửa chữa, song đến nay mặt đường lại hằn lún, đọng nước sau mưa, tài xế phải cho xe “rón rén” đi qua.

Tuyến đường này được đầu tư theo hình thức BOT và đưa vào khai thác từ năm 2013, với công suất thiết kế khoảng 12.000 lượt xe/ngày đêm. Thế nhưng hiện nay, đường phải “gồng gánh” tới hơn 60.000 lượt xe/ngày đêm, gấp 5 lần công suất ban đầu.

Lưu lượng xe tải nặng, container quá lớn, cộng với mưa nhiều, khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp dù đã nhiều lần duy tu. Hệ lụy nhãn tiền là tai nạn giao thông gia tăng, giao thông ùn tắc thường xuyên, doanh nghiệp vận tải tốn thêm chi phí do thời gian vận chuyển kéo dài. Kẹt xe trên quốc lộ 51 không chỉ làm thiệt hại về kinh tế, mà còn gây mệt mỏi, bức xúc cho người dân đi lại hàng ngày.

Người dân cho rằng, với lưu lượng xe hiện nay, không thể mãi “chữa cháy” bằng cách dặm vá cục bộ, mà quốc lộ 51 cần được sửa chữa toàn diện cả về kết cấu mặt đường lẫn hệ thống thoát nước, đồng thời tăng cường kiểm soát tải trọng để tránh hư hỏng tái diễn. Về lâu dài, cần sớm phân luồng xe tải lớn qua các tuyến cao tốc mới như Biên Hòa - Vũng Tàu khi hoàn thành, giảm tải cho quốc lộ 51.

PHÚ NGÂN