4 cảng hàng không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5

Ngày 24-8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ, chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5.

Chằng giữ máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phòng ảnh hưởng do mưa bão

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các cảng hàng không dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm: Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Phú Bài. Các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng: Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai, Pleiku.

Hiện các cơ quan, đơn vị liên quan đang tiến hành kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy, hạn chế thiệt hại do mưa, bão…

* Thông tin từ Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam cho biết, các cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế đã khuyến cáo doanh nghiệp cảng tạm dừng hoạt động trước 16 giờ ngày 24-8 để ứng phó với bão số 5.

Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Nghệ An do Cục trưởng Lê Đỗ Mười trực tiếp chỉ đạo. Cục cũng thành lập đoàn công tác giám sát, chỉ đạo các cảng vụ phòng chống bão số 5 từ khu vực cảng biển Hà Tĩnh vào đến Quảng Trị.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực duy trì lực lượng và phương tiện để sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Trước đó, Bộ Xây dựng có công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên diễn biến bão số 5; triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

MINH ANH