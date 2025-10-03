Tuyên Quang: Sụt lún đường dẫn lên cầu Tát Luông

Sáng 3-10, tại đầu cầu Tát Luông (thôn 6, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang) bị sập, lún, kết cấu bị hư hỏng nghiêm trọng, đường dẫn lên cầu cũng bị sụt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, nhận được tin báo vụ việc trên, lực lượng Công an xã Nà Hang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo; đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Hiện trường cầu Tát Luông sau vụ sụt lún

Vụ việc xảy ra khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, tại cầu Tát Luông (đoạn km177+300 đường tỉnh lộ 185, qua xã Nà Hang). Vụ sụt lún gây sập, đứt gãy mố M1 cầu Tát Luông và gây hư hỏng mặt đường tỉnh lộ 185.

Hiện nay, lực lượng công an sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác thường trực tại hiện trường, phối hợp với chính quyền và ngành chức năng tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua các tuyến đường thay thế.

Lực lượng công an hiện đang túc trực tại hiện trường

Đồng thời, tăng cường tuần tra, nắm tình hình tại các khu vực cầu, cống, đường giao thông có nguy cơ sạt lở, sụt lún để kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này cần tuyệt đối chú ý quan sát, không đi qua cầu Tát Luông, chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn khác để di chuyển, tránh nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra.

GIA KHÁNH