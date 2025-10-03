Xã hội

Giao thông

Tuyên Quang: Sụt lún đường dẫn lên cầu Tát Luông

SGGPO

Sáng 3-10, tại đầu cầu Tát Luông (thôn 6, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang) bị sập, lún, kết cấu bị hư hỏng nghiêm trọng, đường dẫn lên cầu cũng bị sụt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, nhận được tin báo vụ việc trên, lực lượng Công an xã Nà Hang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương căng dây, dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo; đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

6465.jpg
Hiện trường cầu Tát Luông sau vụ sụt lún

Vụ việc xảy ra khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, tại cầu Tát Luông (đoạn km177+300 đường tỉnh lộ 185, qua xã Nà Hang). Vụ sụt lún gây sập, đứt gãy mố M1 cầu Tát Luông và gây hư hỏng mặt đường tỉnh lộ 185.

Hiện nay, lực lượng công an sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác thường trực tại hiện trường, phối hợp với chính quyền và ngành chức năng tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua các tuyến đường thay thế.

6466.jpg
Lực lượng công an hiện đang túc trực tại hiện trường

Đồng thời, tăng cường tuần tra, nắm tình hình tại các khu vực cầu, cống, đường giao thông có nguy cơ sạt lở, sụt lún để kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này cần tuyệt đối chú ý quan sát, không đi qua cầu Tát Luông, chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn khác để di chuyển, tránh nguy hiểm đáng tiếc có thể xảy ra.

Tin liên quan
GIA KHÁNH

Từ khóa

Sụt lún cầu Tát Luông Công an tỉnh Tuyên Quang bão số 10 sụt lún cầu ngập lụt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn