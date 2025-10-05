Vingroup đề xuất xây cầu vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi UBND TPHCM, đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến cầu vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), để rút ngắn thời gian đi lại và thúc đẩy phát triển vùng ven biển.

Văn bản của doanh nghiệp nêu rõ: việc hình thành tuyến đường này phù hợp với Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 11-6-2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, tăng năng lực kết nối vùng và liên vùng.

Theo Vingroup, sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM, nhu cầu hình thành tuyến giao thông trực tiếp kết nối hai vực ven biển trở nên cấp thiết. Khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu có vị trí chiến lược về kinh tế biển, du lịch và phát triển đô thị sinh thái, nhưng hiện nay hạ tầng giao thông vẫn còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Việc đầu tư một tuyến cầu hoặc đường vượt biển sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa hai khu vực, tạo hành lang giao thông mới kết nối các vùng chức năng trong thành phố. Dự án sẽ mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, du lịch và đô thị bền vững cho khu vực ven biển.

"Tập đoàn Vingroup kính đề nghị UBND TPHCM cho phép được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT, chủ trương này là bước đi đầu tiên nhằm đánh giá tính khả thi, làm cơ sở pháp lý cho các bước tiếp theo", văn bản nêu rõ.

Vingroup khẳng định sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng thành phố trong việc hiện thực hóa các quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển TPHCM.

P.V