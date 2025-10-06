Lâm Đồng: Đốc thúc hoàn thiện xây dựng cầu Đại Nga trên Quốc lộ 20

Chiều 6-10, tại buổi làm việc về tiến độ dự án cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) – đơn vị chủ đầu tư – yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai, hoàn tất các hạng mục còn lại, sớm đưa dự án vào khai thác đồng bộ.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dự án được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt với tổng mức đầu tư 441 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Đến nay, tuyến qua đèo Mimosa dài khoảng 10,4km đã hoàn thành; 10/11 cầu đã được bàn giao mặt bằng thi công, 9/11 cầu đã hoàn thành xây dựng.

Cầu Đại Nga trên Quốc lộ 20 xây dựng xong từ lâu nhưng không có đường dẫn, không thể đưa vào kết nối đồng bộ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tuy nhiên, cầu Đại Nga – một hạng mục quan trọng của dự án – vẫn chậm tiến độ kéo dài, gần như “giậm chân tại chỗ” trong thời gian qua.

Trước đó, tháng 4-2025 Báo SGGP từng phản ánh về tình trạng cầu Đại Nga dài khoảng 100m, dù phần cầu và đường dẫn một bên đã hoàn thiện, nhưng đầu cầu phía mố M2 chưa được giải phóng mặt bằng, khiến cầu mới xây xong nhưng không thể kết nối giao thông.

Hiện, khu vực đầu cầu M2 (thuộc xã Bảo Lâm 2) vẫn còn 5 hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, do đề nghị xem xét lại đơn giá hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, mỗi ngày vẫn có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông qua cầu Đại Nga cũ, vốn hẹp và xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thiện cầu Đại Nga và toàn tuyến Quốc lộ 20 qua địa bàn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn cho người dân.

ĐOÀN KIÊN