TPHCM: Tăng xử phạt, xóa "xe dù, bến cóc" trên đường Kha Vạn Cân

Hơn 10 tháng, trên tuyến đường Kha Vạn Cân có 23 trường hợp vi phạm an toàn giao thông bị xử phạt.

Đường Kha Vạn Cân đọng nước sau mưa. Ảnh: HUY PHONG VOV

Tuyến đường Kha Vạn Cân (đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13) từ lâu đã trở thành nỗi bức xúc của người dân.

Mặt đường chi chít ổ gà, hệ thống thoát nước kém khiến mưa xuống là ngập, nắng lên thì bụi mịt mù, rác thải nhếch nhác dọc tuyến đường.

Con đường dài khoảng 1km với 2 chiều lưu thông, nay nhiều đoạn chỉ có thể lưu thông 1 chiều.

Nơi đây còn là "điểm nóng" về xe dù, bến cóc. Nhiều xe ngang nhiên dừng, đón trả khách bất kể ngày đêm.

Trong khi cầu Bình Triệu đang nâng tĩnh không khiến giao thông dồn ứ quanh khu vực dạ cầu Bình Lợi, nhánh rẽ Kha Vạn Cân lẽ ra có thể san sẻ áp lực phương tiện, nhưng với thực trạng hiện nay lại không thể đáp ứng cho việc lưu thông.

Câu hỏi đặt ra là, với tình trạng trên, cơ quan chức năng có những giải pháp gì để cải thiện?

Tại họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 2-10, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TPHCM cho biết, vừa qua, Phòng CSGT đã phối hợp Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây Dựng) tổ chức khảo sát, lắp đặt biển báo "Cấm dừng đỗ xe" và "Cấm ô tô khách trên 16 chỗ" trên tuyến Kha Vạn Cân; đồng thời kiến nghị cải tạo bề mặt đường và hệ thống thoát nước cho tuyến đường này.

Quang cảnh họp báo

Phòng CSGT đã tham mưu Ban Giám đốc Công an Thành phố ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn TPHCM.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã phân công các tổ công tác chuyên đề, tập trung kiểm tra, xử lý xe dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, đặc biệt tại khu vực các tuyến đường Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng. Qua đó, từ ngày 15-12-2024 đến ngày 1-10-2025, lực lượng chức năng đã xử phạt 23 trường hợp.

Phòng CSGT cũng đã kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM sớm duy tu, sửa chữa mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, tổ chức sơn kẻ, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường trên tuyến đường Kha Vạn Cân; đề xuất UBND phường Hiệp Bình chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, xử lý các điểm tập kết rác tự phát, chỉnh trang đô thị, tạo chuyển biến rõ rệt về cảnh quan.

Phòng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm; kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm các xe khách dừng đỗ đón trả khách trái phép. Khảo sát lắp đặt hệ thống camera giám sát, tăng cường xử lý phạt nguội tại khu vực này.

THU HƯỜNG