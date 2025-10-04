Xã hội

Đắk Lắk: Chủ tịch xã tử vong khi tham gia điều tiết giao thông

Sáng 4-10, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, ông Lê Phước Toàn (sinh năm 1981, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) gặp tai nạn, tử vong khi tham gia điều tiết giao thông trên Quốc lộ 27.

Clip: Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng bị ô tô tông trúng khi điều tiết giao thông trên Quốc lộ 27

Trước đó, tối 3-10, do ảnh hưởng cơn bão số 11, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 27 ngập nước. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến, ông Lê Phước Toàn cùng một số cán bộ xã Dray Bhăng đã mặc áo mưa, xuống đường điều tiết giao thông.

Ảnh màn hình 2025-10-04 lúc 07.24.59.png
Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ, một ô tô chạy trên tuyến với tốc độ cao đã tông vào ông Toàn. Dù đồng nghiệp nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng ông Toàn đã không qua khỏi.

Nhận tin báo vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã vào bệnh viện động viên, chia sẻ với gia đình của ông Toàn trước mất mát to lớn này.

MAI CƯỜNG

