Điều chỉnh giao thông tại làn ô tô tuyến đường Lê Lợi, phường Sài Gòn

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tổ chức tuần lễ "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" năm 2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) điều chỉnh giao thông tại làn xe ô tô tuyến đường Lê Lợi.

Khu vực đường Lê Lợi, phường Sài Gòn (TPHCM)

Cụ thể, cấm phương tiện đi vào làn ô tô trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur, phường Sài Gòn, TPHCM). Thời gian bắt đầu từ ngày 6-10 đến ngày 13-10.

Lộ trình thay thế: Người tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm. Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng phù hợp, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.

VĂN ANH