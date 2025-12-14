Sở hữu sớm REDMAGIC 11 Pro với mức đặt cọc 1.000.000 đồng

Từ nay đến ngày 17-12, FPT Shop triển khai chương trình đặt trước REDMAGIC 11 Pro, mẫu gaming phone cao cấp mới dành cho game thủ, với mức đặt cọc 1.000.000 đồng.

FPT Shop chính thức mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro sớm nhất tại Việt Nam

Theo đó, khách hàng có thể đặt sớm REDMAGIC 11 Pro với hai phiên bản 12GB – 256GB và 16GB – 512GB, giá từ 19.490.000 đồng. Đây là đợt mở bán sớm nhất tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm sớm một thiết bị được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất trên thị trường vào cuối năm 2025.

Trong thời gian nói trên, khách hàng sẽ nhận ưu đãi lên đến 2.000.000 đồng, bao gồm giảm ngay 1.500.000 đồng so với giá niêm yết hoặc chọn trả góp 0% lãi suất. Riêng học sinh – sinh viên được giảm thêm 500.000 đồng, giúp việc sở hữu mẫu gaming phone mới trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn.

Bên cạnh ưu đãi về giá, sản phẩm được áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng cùng chính sách 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng. REDMAGIC 11 Pro sẽ chính thức lên kệ tại hệ thống FPT Shop từ ngày 18-12-2025.

Máy sở hữu màn hình AMOLED 6.85 inch với tần số quét 144Hz, mang lại trải nghiệm thị giác siêu mượt và chuẩn thi đấu chuyên nghiệp. Một điểm nhấn quan trọng khác là hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng tiên tiến, lần đầu được trang bị đồng bộ trên cả hai phiên bản, giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài.

REDMAGIC 11 Pro được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất hiện nay, kết hợp chip chuyên game RedCore R4 giúp tăng hiệu năng đến 33%. Sản phẩm này được trang bị viên pin 7.500mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W, giúp kéo dài thời gian sử dụng và rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Máy giữ phong cách thiết kế đặc trưng của dòng REDMAGIC với kiểu dáng đậm chất game thủ, cầm nắm chắc tay và giao diện Game Space cho phép tinh chỉnh phù hợp từng tựa game.

Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế, pin và hiệu năng, REDMAGIC 11 Pro là lựa chọn phù hợp cho người chơi game, người dùng yêu công nghệ hoặc những ai cần một thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí hàng ngày...

BÌNH LÂM