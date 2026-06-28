Sôi nổi các hoạt động chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa phương tại TPHCM tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi.

Ra mắt mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng” tại xã Kim Long

Ngày 28-6, UBND xã Kim Long (TPHCM) tổ chức chuỗi hoạt động gồm: Ra mắt mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng”, chương trình đồng diễn nghệ thuật và lễ ra quân thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa”.

Mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng” được xây dựng dưới dạng thư viện số, tích hợp mã QR, giúp người dân dễ dàng truy cập các tư liệu, hình ảnh, video về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những mô hình, hoạt động tiêu biểu của địa phương.

Trong khi đó, chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác - Đại đoàn kết xây dựng quê hương” thu hút hơn 300 người tham gia.

Các khối biểu diễn đã tái hiện khí thế hào hùng của chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh của TPHCM.

Cùng ngày, tại ấp Sông Xoài 2, UBND xã Kim Long tổ chức ra quân thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa”, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp, Thành phố muôn sắc hoa”.

Lãnh đạo xã Kim Long trồng hoa thực hiện mô hình tuyến đường hoa

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, lực lượng chức năng, ban điều hành ấp và đông đảo người dân trồng hơn 400 cây hoa huỳnh anh trên khoảng 200m² dọc tuyến đường Láng Lớn - Kim Long.

Đồng thời, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc các tuyến đường hoa trên địa bàn.

Lễ hội "Văn hóa - Ẩm thực năm 2026" tại phường Tân Thành

* Tại phường Tân Thành, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Lễ hội "Văn hóa - Ẩm thực năm 2026", thu hút hơn 2.000 người dân tham quan, thưởng thức.

Lễ hội quy tụ 23 gian hàng đến từ các đơn vị, khu phố và trường học trên địa bàn, giới thiệu hơn 100 món ăn đặc trưng của các vùng miền.

Lễ hội còn có 23 tiết mục ca múa nhạc, dân vũ và nhảy hiện đại, mang đến không khí sôi động, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, lan tỏa tinh thần đoàn kết và chào mừng 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tiết mục văn nghệ hấp dẫn

Kết thúc chương trình, ban tổ chức trao giải cho các tập thể xuất sắc ở hai nội dung thi ẩm thực và văn nghệ, ghi nhận sự sáng tạo và tâm huyết của các đơn vị tham gia.

TRÚC GIANG