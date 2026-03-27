"Song hỷ lâm nguy": Phim Việt về những tình huống tréo ngoe trong đám cưới

"Song hỷ lâm nguy" xoay quanh những tình huống tréo ngoe khi hai đám cưới đối lập về hoàn cảnh diễn ra cùng ngày, sát vách vô tình bùng lên những mâu thuẫn thú vị.

Chiều 27-3, đoàn phim Song hỷ lâm nguy có buổi chiếu đầu tiên dành cho giới truyền thông. Đạo diễn Vũ Hà và các diễn viên: Đinh Y Nhung, Misthy, Jun Vũ, Hoàng Phi, Khoai Vũ, Hynee... cùng có mặt, chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị.

Đoàn phim Song hỷ lâm nguy tại buổi gặp gỡ truyền thông. Ảnh: V.HÀ

Theo đạo diễn Vũ Hà, bộ phim được phát triển dựa trên kịch bản gốc, không phải là tác phẩm remake (làm lại). Anh muốn xây dựng câu chuyện về sự đối lập giữa hai đám cưới: một bên đại diện cho giấc mơ hào nhoáng, một bên bình dị, gần gũi.

Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu đội ngũ tổ chức không phát hiện ra sự thật: danh sách khách mời của hai bên... y hệt nhau. Từ đó, phim đưa khán giả vào cuộc chiến giành khách mời, kéo theo hàng loạt cú quay xe bất ngờ khiến 5 gia đình và 2 đám cưới rơi vào cảnh lâm nguy, biến ngày hỷ thành một cuộc đối đầu đầy bi hài.

Đạo diễn Vũ Hà dành nhiều tâm huyết cho dự án lần này. Ảnh: V.HÀ

Thông qua bộ phim, ê-kíp muốn gửi gắm thông điệp chỉ khi cùng nhau đi qua thử thách (nguy), ta mới thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của niềm vui (hỷ).

Theo tiết lộ, trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim, anh đã gặp gỡ với rất nhiều những người làm nghề tổ chức đám cưới để có thể xây dựng những chi tiết thật nhất có thể.

Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất sau 8 năm vắng bóng của Dustin Nguyễn, dù lần trở lại này, anh chấp nhận chỉ đảm nhận vai diễn nhỏ.

Rũ bỏ hình tượng hành động, lần này anh vào vai ông Trí - một người thợ dựng rạp cưới lâu năm, với vẻ ngoài có phần gai góc nhưng ẩn sâu lại là sự điềm tĩnh và trầm lắng.

Bộ ba diễn viên chính trong phim Misthy - Khoai Vũ và Jun Vũ. Ảnh: V.HÀ

Đặc biệt, phim đánh dấu màn chào sân điện ảnh của streamer triệu view - MisThy, người đảm nhận vai Thy (con gái ông Trí) một wedding planner (người tổ chức đám cưới) đại diện cho lớp GenZ trẻ tuổi, năng động.

Phim cũng đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng với vai diễn nặng tâm lý của Đinh Y Nhung hay hình ảnh xinh đẹp thường thấy của Jun Vũ.

Phim có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 1 và 2-4, trước khi chính thức khởi chiếu tại rạp từ ngày 3-4.

HẢI DUY