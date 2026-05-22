Nhà thơ Vũ Thanh Hoa trở lại với 3 tập thơ mang tên mình

Ngày 21-5, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu “Người đàn bà khác trong tôi”, giới thiệu 3 tập thơ mới của nhà thơ Vũ Thanh Hoa, gồm: Vũ, Thanh và Hoa .

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, phát biểu

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa hiện sống và làm việc tại phường Vũng Tàu, TPHCM. Đây được xem là lần đầu Hội Nhà văn TPHCM giới thiệu tác phẩm của một hội viên đến từ địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, sau khi TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương hợp nhất.

Năm 2006, nhà thơ Vũ Thanh Hoa chính thức ra mắt văn đàn với tập thơ Nỗi đau của lá do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Từ tập thơ đầu tay, nhiều người đã dự báo chị sẽ còn đi xa với văn chương. Sau đó, chị lần lượt ra mắt các tác phẩm thơ và văn xuôi như: Trong em có một người đàn bà khác, Người nhìn thấu linh hồn, Lời cầu hôn đêm qua, Lục bát phố.

Ba tập thơ mới nhất của nhà thơ Vũ Thanh Hoa, được đặt theo họ và tên của chị

Sau 10 năm im lặng, nhà thơ Vũ Thanh Hoa trở lại văn đàn với 3 tập thơ được đặt theo chính họ tên của mình: Vũ, Thanh và Hoa. Theo nhà thơ Vũ Thanh Hoa, sau tập thơ Lục bát phố, chị vẫn sáng tác đều đặn ở nhiều thể loại, đặc biệt là thơ, nhưng chưa đủ động lực để xuất bản.

“Có lẽ vì sự hỗn loạn của thị trường sách, khi văn chương dường như bị đẩy lùi trước những mối quan tâm khác, khiến người viết dễ rơi vào trạng thái hoang mang, hụt hẫng…”, nhà thơ Vũ Thanh Hoa chia sẻ.

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa (trái) và nhà thơ Trần Mai Hương cùng đọc thơ tại chương trình

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng, 3 tập thơ Vũ, Thanh và Hoa liên kết thành chân dung một người đàn bà đi qua cuộc tình mà không thể thoát khỏi những hồi tưởng đeo bám. Mỗi tập thơ có lý do để tồn tại độc lập, nhưng vẫn nằm trong mạch rung động chung của bản hòa âm “Vũ Thanh Hoa”.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chia sẻ

“Đọc thơ chị, không khó để phát hiện cá tính một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết liệt. Sau năm tháng trải nghiệm hết cung bậc giông bão và cay đắng, chị lặng lẽ vãn hồi sự nồng nhiệt "tấm áo mùa thu đánh mất/ heo may chẳng thể hồi sinh" để được an trú trong không gian riêng "hát một câu hát phi giới tính/ thấy mình cùng những hạt bụi rơi’”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn bày tỏ.

QUỲNH YÊN