Đưa ẩm thực thành “đại sứ văn hóa”

Chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ ngày 20 đến 24-5, lễ hội diễn ra tại công viên Biển Đông, quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ.

Điểm nhấn đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng hiện đại, với các hoạt cảnh ẩm thực, tái hiện hành trình hình thành và phát triển của văn hóa ẩm thực xứ Quảng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, ẩm thực không chỉ là món ăn để thưởng thức mà còn lưu giữ ký ức, văn hóa và tâm hồn của mỗi vùng đất.

Với Đà Nẵng, mỗi hương vị đều mang câu chuyện về con người miền Trung chân chất, nồng hậu; về làng nghề, những chuyến ra khơi và cả những gánh hàng rong bình dị đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ.

Đông đúc người dân, du khách tham gia thưởng thức tại không gian "Tinh hoa ẩm thực" xứ Quảng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đà Nẵng kỳ vọng đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, một “đại sứ văn hóa” mới của địa phương trong hành trình hội nhập và phát triển.

Đây cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hàng đầu khu vực châu Á.

Du khách ghi hình những món ăn được trưng bày tại không gian check-in. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lễ hội năm nay đánh dấu bước chuyển trong ứng dụng công nghệ vào du lịch ẩm thực với việc triển khai Bản đồ số Ẩm thực Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, chuỗi Danang Food Tours 2026 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 12-2026 sẽ kết nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ và Đại Lộc, mở rộng hành trình khám phá ẩm thực gắn với làng nghề, cộng đồng địa phương và các giá trị văn hóa đặc trưng của xứ Quảng.

XUÂN QUỲNH