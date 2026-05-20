Sáng 20-5, tại Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM (phường Bến Thành), Ban tổ chức Liên hoan Cử tri với ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số đã tiến hành lễ tổng kết và trao giải.

Liên hoan Cử tri với ngày hội toàn dân trong kỷ nguyên số là hoạt động nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời khuyến khích việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân trong giai đoạn hiện nay.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Võ Trọng Nam và Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM Lê Đức Pháp tặng hoa Ban giám khảo liên hoan. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau thời gian phát động, Liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã nhận được 80 tác phẩm phim ngắn (video clip) tham gia dự thi. Sau khi sơ tuyển, 58 tác phẩm tiêu biểu được chọn vào vòng chấm thi chính thức.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Võ Trọng Nam trao giải nhất cho tác phẩm "Niềm tin" của UBND phường Tân Bình. Ảnh: THÚY BÌNH

Theo đánh giá của ban giám khảo, chất lượng các tác phẩm tham gia liên hoan tương đối đồng đều, nhiều đơn vị có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản cả về nội dung và hình thức thể hiện; có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu xây dựng ý tưởng, phát triển kịch bản, tổ chức quay dựng đến hoàn thiện hậu kỳ. Các tác giả biết khai thác các câu chuyện gần gũi với đời sống, xây dựng tình huống có chiều sâu và chuyển tải thông điệp tuyên truyền sinh động, dễ tiếp cận.

Đặc biệt, liên hoan ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tác phẩm có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số trong quá trình sản xuất nội dung, như: dựng hình, lồng tiếng, xử lý hình ảnh, kỹ xảo kỹ thuật số… Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự chủ động tiếp cận công nghệ mới và thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Võ Trọng Nam và Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh trao giải nhì và giải ba cho các đơn vị đoạt giải. Ảnh: THÚY BÌNH



Kết quả: Giải nhất thuộc về tác phẩm Niềm tin của UBND phường Tân Bình, hai giải nhì trao cho tác phẩm Tuổi trẻ và quyền làm chủ đất nước của UBND phường Phú Lợi và Hiểu hết mà không biết của UBND xã Phước Hòa.

Ban tổ chức cũng trao 4 giải ba, 20 giải khuyến khích và 5 giải phụ gồm: đạo diễn phim ngắn xuất sắc; kịch bản phim ngắn xuất sắc; giải sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền trên nền tảng số; giải kỹ thuật sản xuất phim ngắn xuất sắc và giải hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số.

