Lan tỏa những điều tích cực với giải thưởng Việt Nam hạnh phúc 2026

Ngày 21-5, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam “Việt Nam hạnh phúc - Happy Viet Nam 2026”.

Phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam “Việt Nam hạnh phúc - Happy Viet Nam 2026”. Ảnh: HỒNG NHUNG

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy chia sẻ, trong môi trường số hiện nay, mỗi thông tin tích cực, mỗi hình ảnh chân thực, mỗi câu chuyện giàu tính nhân văn về đất nước và con người Việt Nam đều góp phần hình thành dòng thông tin chính thống của quốc gia. Qua đó, quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao sức mạnh mềm và củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

"Giải thưởng Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026 không chỉ là một hoạt động truyền thông hay một sân chơi sáng tạo nghệ thuật, mà còn là một cấu phần quan trọng trong quá trình xây dựng thế trận thông tin tích cực của Việt Nam trên môi trường số toàn cầu", Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Sau 3 mùa triển khai, giải thưởng đã thu hút hàng chục ngàn tác phẩm ảnh, video phản ánh chân thực đời sống xã hội và những câu chuyện giàu cảm xúc về con người Việt Nam. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai hạng mục ảnh và video, dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên, mang chủ đề “Hạnh phúc từ những điều giản dị”.

Thời gian nhận tác phẩm từ sau lễ phát động đến hết ngày 30-8-2026. Trong khuôn khổ giải thưởng còn có chuỗi sự kiện gồm Ngày hội Việt Nam hạnh phúc, triển lãm và các hoạt động truyền thông tại nhiều địa phương.

VĨNH XUÂN