Kịch học đường chạm đến cảm xúc học sinh

Sở VH-TT TPHCM phối hợp UBND phường Bà Rịa vừa tổ chức chương trình sân khấu về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường tại hai trường trên địa bàn là THCS Nguyễn Du và THCS Phước Nguyên. Chương trình tạo được sự thích thú đối với giáo viên và học sinh.

Câu chuyện gia đình - trường lớp

Trong nội dung biểu diễn, bên cạnh các tiết mục ca nhạc vui tươi, trẻ trung: Nhà là nơi, Thầy cô mến yêu, Gia đình mình…, tiết mục được đón chờ nhất là tiểu phẩm kịch Điều không nói (kịch bản và dàn dựng: Quốc Hưng).

Các em học sinh Trường THCS Phước Nguyên, phường Bà Rịa, trả lời câu hỏi trắc nghiệm về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường

Câu chuyện kịch xoay quanh mối quan hệ gia đình của hai học sinh THCS là Nam và Minh. Ở nhà Minh, người cha vừa rơi vào cảnh thất nghiệp nên chán nản, sa vào men rượu, dồn mọi bực tức lên vợ và con trai. Mỗi ngày, những trận đòn roi, quát mắng, hành động bạo lực gây tổn thương thân thể và tinh thần Minh. Sự hung hăng và bạo lực của cha dần tiêm nhiễm vào Minh. Còn hoàn cảnh Nam thì cha mẹ ly hôn, không ai quan tâm đến tâm sinh lý của một đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, khiến Nam thấy cô đơn, lạc lõng, dần hình thành tính cách yếu đuối, không biết cách xử lý các tình huống ngoài xã hội.

Đem đến trường những tổn thương tâm lý, Minh dùng hành động bạo lực để uy hiếp các bạn yếu thế hơn. Đỉnh điểm câu chuyện khi Minh cùng nhóm bạn đánh hội đồng Nam. Sự việc được thầy giáo phát hiện, ngăn chặn và mời phụ huynh các em đến trường để trao đổi, đưa ra các biện pháp giải quyết để chấm dứt vấn nạn bạo lực học đường.

Chương trình biểu diễn ở hai trường THCS Nguyễn Du và THCS Phước Nguyên nằm trong định hướng đưa văn học nghệ thuật đến với người dân do UBND TPHCM giao Sở VH-TT tổ chức. Các tiết mục biểu diễn trong đợt này nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026).

Câu chuyện kịch gần gũi, phản ảnh chân thực các tình huống ứng xử của những thành viên trong gia đình, của học sinh ở trường học, đã cuốn hút khán giả trẻ. Những tràng pháo tay cổ vũ, tiếng xôn xao với mỗi tình huống kịch cho thấy sự quan tâm, hào hứng và yêu thích của các em với nội dung vở kịch.

Thầy Nghiêm Xuân Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Nguyên, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên các em học sinh được xem một chương trình nghệ thuật sân khấu hóa gắn sát với thực tế của mình nên rất hào hứng. Vở diễn ngắn nhưng đã mang lại cho các em học sinh, giáo viên những kiến thức, kỹ năng bổ ích về cách ứng xử, giải quyết những tình huống về công tác phòng chống bạo lực gia đình, học đường… Cũng từ đó, giúp định hướng cho các em cách tư duy suy nghĩ phù hợp lứa tuổi, có những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Nhà trường rất mong sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự, nội dung khác nhau, về trường biểu diễn trong thời gian tới”.

Trao gửi những giá trị tốt đẹp

Theo đánh giá của các chuyên gia tâm lý, gia đình và học đường là hai môi trường đóng vai trò cốt lõi để ngăn chặn từ gốc các hành vi bạo lực. Chính tại những môi trường này, nếu được truyền dạy tốt sẽ giúp học sinh nhận diện sớm các nguy cơ, học cách tôn trọng bản thân, biết cách bảo vệ các bạn xung quanh, xây dựng lối sống văn minh. Có kỹ năng và nhận thức đúng đắn, các em sẽ trở thành những nhân tố tích cực, lan tỏa thông điệp yêu thương và xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Là đơn vị được giao thực hiện các vở diễn trong đợt này, ông Lê Đức Pháp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM, cho biết: “Qua các màn diễn, chúng tôi muốn truyền tải đến các em học sinh giá trị tình cảm cao quý của gia đình; sự thương yêu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển ở trường học. Do đặc thù khán giả thuộc lứa tuổi dậy thì (từ 11 đến 15 tuổi), vấn đề phát triển tâm lý có sự ảnh hưởng rất lớn đến tư duy, quan điểm sống của các em nên các tiết mục khi xây dựng cũng cần tính sao để các em dễ hiểu, dễ tiếp thu, tránh mang tính giáo điều. Cũng vì thấy được hiệu quả của chương trình, nhiều địa phương đã liên tục đăng ký suất diễn. Hy vọng thời gian tới, Sở VH-TT TPHCM sẽ tăng thêm các suất diễn để đáp ứng nhu cầu thực tế của các địa phương”.

Bên cạnh những tiếng cười hay phút giây xúc động, sân khấu học đường còn cho thấy sức mạnh của nghệ thuật trong việc chạm đến cảm xúc của học sinh. Ở đó, mỗi tiết mục đã góp phần gieo những hạt mầm nhân ái, xây dựng môi trường học đường, gia đình an toàn, văn minh.

THÚY BÌNH