Sony Store tại TPHCM đầy đủ các thiết bị công nghệ hàng đầu

Sony Electronics Việt Nam đã khai trương Sony Store đầu tiên tại Vincom Đồng Khởi (tầng M, Lô 7, 45A Lý Tự trọng, phường Bến Nghé, quận1, TPHCM). Nhân dịp khai trương, Sony Việt Nam mang đến nhiều hoạt động thú vị với quà tặng và ưu đãi hấp dẫn dành cho khách đến tham quan, mua sắm từ nay đến 20-1-2023.

Không chỉ có đầy đủ các sản phẩm công nghệ mới nhất, Sony Store còn ấn tượng với những khu vực để khách hàng có thể trải nghiệm hình ảnh và âm thanh đúng với tiêu chuẩn Sony, gồm 8 khu vực:

Góc livestreaming: Cung cấp đầy đủ các thiết bị để người tham dự trải nghiệm và quay vlog như nhà sáng tạo nội dung chính hiệu với bàn ghế, đèn, máy tính… và không thể thiếu là dòng máy ảnh dành cho vlogger từ Sony như ZV-E10, ZV-1, ZV-1F, tai nghe dòng Pro của Sony như MDR-7506 trên hệ thống này.

Góc quay phim chuyên nghiệp: Cho phép sử dụng những sản phẩm quay, chụp chuyên nghiệp của Sony như FX3, FX30 trong không gian điện ảnh. Tại góc quay phim chuyên nghiệp, Sony cũng cộng tác cùng thương hiệu Piaggio và đại lý ủy quyền Piaggio Sapa để trưng bày dòng sản phẩm Vespa GTS 125 dành cho các tín đồ của dòng xe cao cấp này, xây dựng một góc quay, chụp độc đáo dành cho người tiêu dùng tham quan.

Góc camera: Tận hưởng trải nghiệm nhiều dòng máy ảnh và ống kính Sony phù hợp cho mọi nhu cầu quay chụp. Các dòng máy ảnh mirrorless thuộc phân khúc cao cấp như A7RM5, A7RM4 sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của những vị khách hàng khó tính nhất.

Góc TV BRAVIA: Trưng bày các dòng TV BRAVIA XR cao cấp mới nhất với kích thước lên đến 85 inch.

Góc âm thanh tại gia (Home Cinema): Mô phỏng góc giải trí cao cấp ngay tại nhà, khu vực trải nghiệm tại đây mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh không khác ngoài rạp, với các sản phẩm mới nhất của TV BRAVIA XR, loa dành cho hệ thống TV và hệ thống âm thanh vòm 360 Spatial Sound Mapping.

Góc Audio: Phiêu trọn thế giới âm thanh với chất lượng tuyệt hảo từ tai nghe và máy nghe nhạc Walkman cao cấp của Sony, giải pháp tai nghe chống ồn WH-1000XM5 và các tai nghe thuộc dòng Pro của Sony như dòng MDR-7506.

Góc Karaoke: “Chill” nhạc với loa không dây và khoe giọng cực đỉnh với hệ thống loa karaoke mới nhất từ Sony như SRS-XV900, SRS-XP500, MHC-V43D. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng để những ngày tết rộn ràng những âm thanh sôi động và kết nối các thành viên với khoảnh khắc cùng hát hò bên nhau.

Góc Gaming PlayStation và InZone: Trải nghiệm game FIFA 23 và God Of War trên PlayStation 5 cùng với thử thách FIFA23 & God of War với cơ hội trúng nhiều phần quà giá trị như móc khóa Leviathan Axe, viết hình dáng búa Thor, áo thun God Of War và balo PlayStation… Bên cạnh đó bạn cũng có thể trải nghiệm tựa game Spiderman: Remastered trên PC cùng với tai nghe Sony INZONE H3, H7, H9 và hệ thống máy tính với nhiều thương hiệu nổi tiếng như ASUS, NZXT.