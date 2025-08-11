HONOR mang “trạm sạc năng lượng” đến giữa lòng thành phố

HONOR mang đến hoạt động sôi động trước Bưu Điện Trung tâm TPHCM.

Tâm điểm của sự kiện chính là chuỗi thử thách sáng tạo với tên gọi ấn tượng: “Ném Chuẩn, Trúng Chất”, “Thử Lực Tay, Máy Không Lung Lay”, “Lật Khéo Tay, Nhận Quà Ngay” và “Việc Gì Khó, Để AI Lo”. Đây là những hoạt động tương tác độc đáo giúp người tham dự trực tiếp kiểm chứng độ bền đạt chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ của HONOR X6c.

Từ các màn ném, thả rơi, cho đến thử thách đập máy đều được thực hiện ngay tại chỗ, mang lại trải nghiệm chân thực và đầy hứng khởi. Không chỉ gây ấn tượng về độ bền, HONOR X6c còn thu hút sự quan tâm nhờ tính năng AI tiện ích. Nhiều khách tham dự thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm các thao tác dịch thuật, giải bài tập hay tìm kiếm thông tin nhanh chóng chỉ với một cú nhấn giữ nút AI và quét bằng Google Lens.

Trạm Tiếp Sức Bền Bỉ” cũng thu hút hàng chục nhà sáng tạo nội dung trẻ đến check in và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm.

Tại sự kiện, HONOR đã trao tặng hơn 5.000 phần quà hấp dẫn cho người tham dự. Đáng chú ý trong số đó là các phần thưởng giá trị như 5 điện thoại HONOR X6c, đồng hồ HONOR Watch 2i, tai nghe HONOR CHOICE X7e, vòng tay thông minh HONOR Band 9, cùng hàng loạt quà tặng khác như túi tote, bình nước thể thao, voucher mua sắm...

Bên cạnh chuỗi hoạt động tại sự kiện chính, HONOR còn tổ chức roadshow đi qua các địa điểm biểu tượng của TPHCM nhằm mang đến không khí sôi động và gắn kết với người dùng…

KIM THANH