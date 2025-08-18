Lenovo giữ vững vị trí đầu bảng trong Top 10 Chuỗi cung ứng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Tập đoàn công nghệ toàn cầu Lenovo vừa công bố hãng tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Gartner Asia-Pacific Supply Chain Top 10 năm 2025.

Đây là năm thứ tư liên tiếp ghi nhận Lenovo dẫn đầu trong số các doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương (CA-TBD) thuộc nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau.

Bảng xếp hạng Top 10 này tôn vinh những doanh nghiệp sở hữu chuỗi cung ứng xuất sắc nhất, bao gồm khả năng thích ứng linh hoạt để thúc đẩy tăng trưởng, tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao khả năng phục hồi nhờ ứng dụng công nghệ, và đặc biệt là thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các sáng kiến đổi mới sáng tạo theo hướng tuần hoàn.

Nhờ năng lực vận hành xuất sắc, Lenovo đã chuyển đổi toàn diện chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Theo bảng xếp hạng The Gartner Supply Chain Top 25 năm 2025, Lenovo cũng đã đạt được một cột mốc quan trọng ở cấp độ toàn cầu khi vươn lên vị trí thứ 8 trong Gartner Global Supply Chain Top 25 năm 2025, tăng hai bậc so với năm 2024.

Lenovo tiếp tục được công nhận ở cả cấp khu vực và toàn cầu, phản ánh cam kết vững chắc trong đổi mới sáng tạo ứng dụng AI, vận hành xuất sắc và tiên phong về ESG. Những kết quả nổi bật trên các tiêu chí đánh giá đã củng cố vị thế của tập đoàn như một thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong chuyển đổi chuỗi cung ứng.

Điểm nhấn trong hành trình đổi mới chuỗi cung ứng của Lenovo chính là chiến lược “Lenovo Powers Lenovo”, tận dụng tối đa công nghệ, nền tảng hạ tầng và tài sản trí tuệ nhằm chuyển đổi hoạt động một cách toàn diện. Theo đó, Lenovo đang đẩy mạnh tích hợp AI vào mọi khâu của chuỗi cung ứng toàn cầu, từ sản xuất, hậu cần đến phát triển bền vững và dịch vụ khách hàng.

Ông Amar Babu, Chủ tịch Lenovo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chia sẻ: “Việc thăng hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu là minh chứng rõ nét cho cam kết không ngừng trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng thông minh và bền vững hơn. Nhờ các công cụ tích hợp AI và xây dựng chuỗi hậu cần bền vững, chúng tôi đang không ngừng đổi mới để hỗ trợ khách hàng và đối tác nâng cao năng lực vận hành trong một thế giới năng động”.

BÌNH LÂM