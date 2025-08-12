Mạng di động FPT trao học bổng có tổng giá trị đến 480 triệu đồng

Từ nay đến ngày 30-9, mạng di động FPT mở đăng ký nhận học bổng “FPT Shop - A.I Đỉnh Chóp” với tổng giá trị đến 480 triệu đồng cho học sinh THCS và THPT. Hoạt động nằm trong chiến dịch “Tân Bling Đỉnh - A.I Thông Minh”…

Mỗi gói học bổng có giá trị lên đến 120 triệu đồng, đi kèm “SIM Tân Binh” của mạng di động FPT với tiện ích 30GB/tháng (1GB/ngày), miễn phí data truy cập TikTok và YouTube trong suốt 12 tháng. Gói SIM này giúp học sinh duy trì kết nối ổn định trong quá trình học tập, giải trí và phát triển kỹ năng trong môi trường số hiện đại.

Học bổng “FPT Shop - A.I Đỉnh Chóp” là một hoạt động nổi bật trong chiến dịch “Tân Bling Đỉnh - A.I Thông Minh” do FPT Shop triển khai từ tháng 6-2025. Bên cạnh học bổng, chiến dịch còn mang đến nhiều ưu đãi thiết thực như combo công nghệ với giá từ 8.990.000 đồng; trả góp 0% lãi suất; giảm thêm đến 5% dành riêng cho học sinh, sinh viên sẽ và giáo viên. Ngoài ra, nhiều sản phẩm còn được mở rộng thời gian bảo hành đến 3 năm, đi kèm các tiện ích hỗ trợ học tập như ưu đãi Microsoft 365 và dịch vụ hậu mãi chu đáo.

Để tham gia xét chọn học bổng, thí sinh có thể gửi hồ sơ đăng ký và video dự thi từ nay đến hết ngày 30-9-2025. Những bài dự thi đáp ứng tiêu chí sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn và đăng tải công khai để cộng đồng cùng tham gia bình chọn. Vòng bình chọn trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 1-11 đến 30-11-2025.

