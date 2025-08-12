Thương hiệu gia dụng thông minh Bear khai trương brandshop chính hãng đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại số 318 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của Bear tại thị trường Đông Nam Á, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng Việt không gian trải nghiệm sản phẩm chính hãng đạt chuẩn quốc tế.

Bear là thương hiệu gia dụng thông minh đến từ Trung Quốc, được biết đến với các sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng và phù hợp với lối sống hiện đại. Tại Việt Nam, Bear đã được nhiều gia đình yêu thích với các dòng sản phẩm như nồi chiên không dầu, máy pha cà phê, nồi nấu chậm, nồi đa năng…

Không gian trưng bày hiện đại, danh mục sản phẩm đa dạng và liên tục được cập nhật, cùng đội ngũ tư vấn chuyên môn và chính sách bảo hành vượt trội sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm trọn vẹn hơn.

Tại buổi lễ khai trương, Bear cũng công bố Công ty cổ phần Công nghệ Di Động Việt là đơn vị vận hành brandshop Bear Plus và Di Động Việt ngoài là đơn vị phân phối sản phẩm Bear chính hãng sẽ còn là đơn vị tiên phong về vận hành brandshop Bear tại Việt Nam.

Bên cạnh trải nghiệm mua sắm trực tiếp, khách hàng còn được đảm bảo về dịch vụ hậu mãi và bảo hành toàn diện bởi Bear Plus đã được hãng uỷ quyền bảo hành chính hãng. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu nếu sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.

Ông Wang Guo Dong (Mr. Kim), Giám đốc Kinh doanh quốc tế của Bear, chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Bear tại Đông Nam Á. Chúng tôi hiểu rằng người tiêu dùng Việt không chỉ quan tâm đến thiết kế và tính năng, mà còn mong muốn được trải nghiệm sản phẩm trực tiếp trước khi mua.

Trong ngày khai trương, Bear Plus đã triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm sản phẩm, bốc thăm trúng thưởng với hóa đơn mua sắm từ 100.000 đồng, cùng loạt ưu đãi độc quyền và quà tặng giới hạn...

KIM THANH