FPT hợp tác với ANA Systems tối ưu hiệu quả vận hành ngành hàng không

FPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với ANA Systems, công ty CNTT trực thuộc ANA Group, tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa hiệu quả vận hành cho ngành hàng không.

FPT và ANA Systems ký kết hợp tác

Hợp tác này góp phần mở ra các cơ hội nghề nghiệp toàn cầu cho thế hệ kỹ sư công nghệ trẻ, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ xây dựng một cơ chế vận hành chung nhằm liên tục cải tiến và đảm bảo ổn định cho hạ tầng CNTT của tập đoàn ANA. Cơ chế này là nền tảng giúp ANA quản lý và vận hành các dịch vụ CNTT hiệu quả hơn trên toàn tập đoàn và các công ty thành viên, bao gồm All Nippon Airways – hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản và đạt chuẩn 5 sao 12 năm liên tiếp.

Theo ông Masahi Ohya, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành ANA Systems, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hai bên đang xây dựng một mô hình nghiên cứu chung, cùng triển khai các hoạt động phát triển dự án mới và thúc đẩy chương trình đào tạo nguồn nhân lực. Chúng tôi tin rằng hợp tác này sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển của hai doanh nghiệp, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Là đơn vị CNTT với thế mạnh trong ngành hàng không, ANA Systems cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và chất lượng cao, bao gồm hoạch định, phát triển hệ thống chuyên biệt cho lĩnh vực hàng không, triển khai cơ sở hạ tầng và thiết bị tại sân bay, hỗ trợ vận hành hệ thống, cũng như các sáng kiến chuyển đổi số và phát triển khu vực của các công ty thành viên thuộc tập đoàn ANA Group.

Bà Chu Thị Thanh Hà, Chủ tịch FPT Software của Tập đoàn FPT chia sẻ: “FPT đánh giá cao triển vọng hợp tác với ANA Systems nhằm thúc đẩy hiệu quả vận hành và kiến tạo những giải pháp đổi mới trong lĩnh vực hàng không. Hợp tác này còn góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản, tạo dựng một hệ sinh thái thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ, con người và giao lưu văn hóa”.

