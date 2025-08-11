Panasonic cam kết bảo hành trong vòng 72 giờ

Panasonic đã triển khai chương trình dịch vụ hậu mãi “Dịch Vụ Đẳng Cấp – Bảo Hành Thần Tốc” với cam kết tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa chữa và bảo hành sản phẩm điều hòa không khí trong vòng 72 giờ, hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống dịch vụ hậu mãi tinh gọn, minh bạch và tận tâm…

Panasonic thực hiện chính sách bảo hành 72 giờ mang đến sự yên tâm cho người dùng.

Là thương hiệu Nhật Bản uy tín, Panasonic luôn được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội, đặc biệt trong ngành điều hòa không khí....

Điểm nổi bật của chương trình “Dịch Vụ Đẳng Cấp – Bảo Hành Thần Tốc” mà Panasonic triển khai lần này chính là cam kết xử lý yêu cầu bảo hành điều hòa không khí trong thời gian 72 giờ, tính từ thời điểm tiếp nhận thông tin từ khách hàng. Tùy theo vị trí địa lý, Panasonic áp dụng các mốc thời gian cụ thể:

Trong vòng 24 giờ tại các khu vực nội thành như Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn; Trong vòng 48 giờ tại các khu vực lân cận… và tối đa 72 giờ cho các tỉnh thành còn lại trên toàn quốc. Toàn bộ quy trình bảo hành được vận hành bởi đội ngũ kỹ thuật viên chính hãng, được đào tạo chuyên sâu theo chuẩn Panasonic, cùng hệ thống linh kiện chính hãng.

Đại diện Panasonic Việt Nam chia sẻ: “Cam kết bảo hành trong 72 giờ không chỉ là mục tiêu vận hành, mà là lời khẳng định về trách nhiệm với thời gian và sự hài lòng của khách hàng. Với tinh thần Nhật Bản là chính xác, đúng hẹn và tận tâm, Panasonic mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mỗi gia đình Việt Nam”.

BÌNH LÂM