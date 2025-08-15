Nền tảng dữ liệu AI của Dell giúp khai thác sức mạnh dữ liệu của doanh nghiệp

Dell Technologies (NYSE: DELL), nhà cung cấp cơ sở hạ tầng AI hàng đầu thế giới, đã công bố các bản cập nhật mới cho Nền tảng dữ liệu AI của Dell.

Một hệ thống máy chủ Dell chuyên cho AI

Các bản cập nhật mới nhất trên nền tảng dữ liệu AI của Dell giúp nâng cao hiệu suất thu nạp, chuyển đổi, truy xuất, và tính toán dữ liệu phi kiến trúc để tinh giản quá trình phát triển và triển khai AI, biến những tập dữ liệu khổng lồ thành nguồn thông tin chuyên sâu chất lượng cao đáng tin cậy theo thời gian thực nhằm phục vụ cho các ứng dụng GenAI.

Nền tảng này cũng hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ giai đoạn thử nghiệm AI sang vận hành thực tế nhờ vào việc tự động hóa khâu chuẩn bị dữ liệu.

Cốt lõi trong kiến trúc của Nền tảng dữ liệu AI của Dell là các công cụ lưu trữ và dữ liệu chuyên dụng, giúp kết nối các tác nhân AI (AI agent) một cách liền mạch với nguồn dữ liệu doanh nghiệp chất lượng cao. Sự kết hợp giữa Nền tảng dữ liệu AI của Dell và thiết kế tham chiếu Nền tảng dữ liệu AI của NVIDIA mang đến một giải pháp đã được kiểm chứng và tăng tốc bằng GPU. Giải pháp này tích hợp các bộ máy lưu trữ và dữ liệu với công nghệ tính toán tăng tốc, kết nối mạng và phần mềm AI của NVIDIA để cung cấp sức mạnh cho các hệ thống GenAI.

Ông Arthur Lewis, Chủ tịch, Nhóm Giải pháp cơ sở hạ tầng (ISG), Dell Technologies, chia sẻ: “Bí quyết để tận dụng triệt để tiềm năng của AI nằm ở việc phá vỡ các rào cản từ các kho dữ liệu, đồng thời đơn giản hóa quy trình truy cập đến dữ liệu doanh nghiệp. Việc hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành như NVIDIA và Elastic để cải tiến Nền tảng Dữ liệu AI của Dell sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh đổi mới sáng tạo và tự tin mở rộng quy mô AI”.

BÌNH LÂM