LG Electronics Việt Nam sửa chữa thiết bị điện tử cho đồng bào vùng bão lũ

LG Electronics Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ sửa chữa thiết bị điện tử cho đồng bào tại vùng bão lũ nhằm giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Với mong muốn sẻ chia khó khăn và đồng hành giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, từ nay đến ngày 31-8-2025, LG sẽ hỗ trợ người dân kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị điện tử gia dụng và giải trí của LG bị hư hại do bão lũ tại 9 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề thuộc hai tỉnh Nghệ An và Điện Biên, gồm: 4 huyện trước đây của tỉnh Nghệ An (Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương) và 5 xã của tỉnh Điện Biên (Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, Phình Giàng).

Chương trình áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm LG từ điện tử giải trí (TV, loa, màn hình máy tính), điện tử gia dụng (tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, lò vi sóng,...) đến các giải pháp không khí (lọc khí, điều hòa). Với những sản phẩm vẫn hoạt động bình thường, người dân sẽ được miễn phí kiểm tra để phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng và tư vấn phương án khắc phục kịp thời, đồng thời miễn phí vệ sinh cơ bản nhằm duy trì hiệu suất và đảm bảo tuổi thọ thiết bị bền lâu.

Đối với các sản phẩm xuất hiện lỗi, LG sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí kiểm tra, đi lại, vận chuyển (nếu có) và nhân công sửa chữa; linh kiện thay thế sẽ được ưu đãi giảm giá tới 50%. Trong trường hợp thiết bị hư hỏng nặng hoặc không còn linh kiện thay thế, LG mang đến ưu đãi đặc biệt khi mua mới để người dân nhanh chóng có thiết bị thay thế, ổn định sinh hoạt.

Theo ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing LG Electronics, hoạt động này của LG hy vọng là sự giúp đỡ thiết thực, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn thử thách.

KIM THANH

Song Ikhwan Tìa Dình Phình Giàng Mường Luân Na Son Xa Dung LG Gia dụng LG Electronics Con Cuông

