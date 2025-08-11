Chỉ 149.000 đồng/tháng, tận hưởng chính sách bảo hành 1 đổi 1 khi mua điện thoại tại FPT Shop

Chính sách đặc biệt này bắt đầu từ ngày 9-8, giúp khách hàng vừa tiết kiệm chi phí vừa chủ động bảo vệ thiết bị trong suốt quá trình sử dụng.

khi mua điện thoại kèm SIM FPT, khách hàng thêm nhiều ưu đãi.

Nắm bắt nhu cầu vừa sở hữu điện thoại chính hãng, vừa an tâm trong quá trình sử dụng, FPT Shop triển khai chính sách: Khách hàng mua điện thoại kèm SIM FPT sẽ được hưởng quyền lợi bảo hành 1 đổi 1 cho thiết bị với chi phí chỉ từ 149.000 đồng mỗi tháng.

Đây là giải pháp tiện lợi, kết hợp quyền lợi bảo hành, tiện ích viễn thông và dịch vụ hậu mãi, giúp người dùng yên tâm trải nghiệm công nghệ mà không lo phát sinh chi phí sửa chữa.

Đặc biệt, khi mua điện thoại kèm SIM FPT, khách hàng không chỉ được tận hưởng đặc quyền bảo hành thiết bị 1 đổi 1 mỗi tháng, mà còn có thể trải nghiệm tiện ích viễn thông từ mạng di động FPT, phục vụ quá trình học tập và làm việc.

Với gói cước TD149 (149.000 đồng/tháng), khách hàng được sử dụng 5GB data tốc độ cao mỗi ngày, kèm 1.000 phút gọi nội mạng và 30 phút ngoại mạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kết nối và giải trí hàng ngày. Trong khi đó, các dòng điện thoại có giá trị trên 20.000.000 đồng phù hợp với gói TD199 (199.000 đồng/tháng), mang đến 8GB data/ngày, 1.500 phút nội mạng và 50 phút ngoại mạng.

Để duy trì trọn vẹn những quyền lợi này, khách hàng chỉ cần gia hạn gói cước mỗi tháng, nếu việc gia hạn gián đoạn, cả ưu đãi viễn thông và quyền lợi bảo hành sẽ tự động kết thúc. Chương trình hiện được áp dụng cho các dòng iPhone chính hãng, mang đến cho người dùng trải nghiệm sở hữu thiết bị vừa trọn vẹn vừa an toàn.

BÌNH LÂM