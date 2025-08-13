POCO khởi động chiến dịch POCO Carnival 2025

Kỷ niệm 7 năm ra mắt, POCO công bố chương trình ưu đãi đến 15% cho hàng loạt sản phẩm nổi bật, là dịp đặc biệt giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất của POCO với mức giá hấp dẫn.

POCO X7 Pro, một trong những sản phẩm được ưu đãi trong chiến dịch POCO Carnival 2025.

POCO khởi động POCO Carnival 2025, lễ hội công nghệ thường niên lớn nhất trong năm –với chủ đề “Tăng tốc chinh phục đỉnh cao”, là dịp đặc biệt để POCO tri ân cộng đồng người dùng đã đồng hành cùng thương hiệu, đồng thời lan tỏa tinh thần lễ hội từ mạng xã hội đến các sàn thương mại điện tử, kết hợp ưu đãi hấp dẫn.

Chuỗi sản phẩm ấn tượng vượt tầm giá tại Việt Nam, POCO Carnival 2025 tập trung vào ba sản phẩm đã và đang được người dùng đón nhận tích cực trong thời gian qua: POCO X7 Pro, POCO M6 và POCO C75.

POCO X7 Pro, không chỉ mạnh mẽ về hiệu năng, máy còn sở hữu viên pin dung lượng 6.000mAh, đi kèm công nghệ sạc thông minh HyperCharge 90W, đảm bảo thời lượng sử dụng suốt cả ngày. Về hiển thị, màn hình AMOLED CrystalRes 6,67 inch với độ phân giải 1,5K và tần số quét 120Hz mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động cùng trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Thiết bị còn có độ bền vượt trội với khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP68.

Ở phân khúc tầm trung, POCO M6 nổi bật khi được trang bị vi xử lý 8 nhân MediaTek Helio G91-Ultra mạnh mẽ, đồng thời hỗ trợ mở rộng bộ nhớ lên đến 16GB RAM, qua đó mang lại hiệu năng ổn định và khả năng tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Bên cạnh đó, máy sở hữu màn hình DotDisplay 6,79 inch, cho hình ảnh sắc nét và trải nghiệm mượt mà.

Ở phân khúc phổ thông, POCO C75 ấn tượng với màn hình Dot Drop 6,88 inch, độ phân giải HD+ kết hợp tần số quét 120Hz, mang đến hình ảnh sắc nét cùng khả năng hiển thị mượt mà. Bên cạnh đó, sản phẩm được trang bị vi xử lý tám nhân mạnh mẽ và hỗ trợ mở rộng bộ nhớ RAM lên đến 16GB, qua đó đảm bảo hiệu năng ổn định cho mọi tác vụ hàng ngày.

Để hưởng ứng POCO Carnival 2025, từ ngày 13-8 đến 27-8-2025, khi mua điện thoại POCO trên các sàn thương mại điện tử bao gồm Shopee và Lazada, khách hàng sẽ có cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn: POCO X7 Pro phiên bản 12GB+256GB giá 10.690.000 đồng, giảm còn 10.290.000 đồng; phiên bản 8GB+256GB giá 9.990.000 đồng, giảm còn 9.290.000 đồng. POCO M6 phiên bản 8GB+256GB giá 5.290.000 đồng, giảm còn 3.490.000 đồng; phiên bản 6GB+128GB giá 4.290.000 đồng, giảm còn 3.090.000 đồng. POCO C75 phiên bản 8GB+256GB giá 3.990.000 đồng, giảm còn 2.990.000 đồng; phiên bản 6GB+128GB giá 3.390.000 đồng, giảm còn 2.690.000 đồng.

BÌNH LÂM