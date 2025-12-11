Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98/2023/QH15: Tăng tốc hành động, tạo đột phá cho TPHCM

Hôm nay 11-12, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98). Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, các ĐBQH, chuyên gia, nhà đầu tư đồng thuận trao khung thể chế linh hoạt hơn để TPHCM chủ động trong đầu tư, quy hoạch, phát triển các mô hình mới.

Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC - Chủ tịch UBND TPHCM:

Sẵn sàng làm “phòng thí nghiệm” các chính sách mới

Sau hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết 98, TPHCM đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong không gian phát triển mới, một số cơ chế, chính sách đã không còn phù hợp, cần được nới rộng, tạo động lực cho môi trường đầu tư của thành phố tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của thành phố.

Vì vậy, TPHCM đã dày công nghiên cứu, đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách mang tính đột phá vượt trội. Thành phố chỉ xin cơ chế, không xin tiền và sẵn sàng là nơi thí điểm các chính sách, là “phòng thí nghiệm” chính sách mới, đặc biệt là các chính sách, mô hình phát triển kinh tế. Dự thảo nghị quyết được trình Quốc hội là kết quả từ sự lãnh đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự tập trung của TPHCM đối với nhiệm vụ quan trọng này. TPHCM cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các đại biểu Quốc hội đã ủng hộ, đồng tình với thành phố.

Hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98. Nếu được thông qua, Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung sẽ là công cụ mạnh mẽ để thành phố phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Công viên bờ sông Thủ Thiêm kết nối không gian đô thị theo Nghị quyết 98, nhìn về trung tâm TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giai đoạn tới, thành phố sẽ kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực - tích hợp - kết nối. Đó là việc hoàn thành nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể thành phố trong năm 2026, bám sát định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 động lực” trên tinh thần phát huy thế mạnh từng vùng. Đối với nhiệm vụ này, Nghị quyết 98 sửa đổi có nội dung rất quan trọng là phân cấp thẩm quyền cho UBND TPHCM trong lập, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

Từ cơ chế này, thành phố đặt quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành quy hoạch tổng thể để thu hút đầu tư, góp phần để thành phố tăng trưởng như kỳ vọng. Lãnh đạo TPHCM cũng cam kết ngay sau khi Quốc hội thông qua, thành phố sẽ triển khai ngay để tạo bước phát triển đột phá cho TPHCM trong thời gian tới.

Đại biểu NGUYỄN HẢI DŨNG - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình:

Nhất trí với những sửa đổi, bổ sung

Tôi nhất trí với những sửa đổi, bổ sung các điều trong Nghị quyết 98, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tốc độ đầu tư và sử dụng vốn của TPHCM, giao nhiều quyền cho thành phố.

Trong đó, việc thiết lập khung pháp lý chặt chẽ về Khu Thương mại tự do (FTZ) TPHCM sẽ giúp vận hành và đưa khu thương mại tự do vào hoạt động hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển thành phố. Do đó, cần trao quyền cho thành phố trong thực hiện các thủ tục thành lập, mở rộng, điều chỉnh ranh giới FTZ hay cho phép giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu đối với dự án đầu tư trong khu, trừ dự án thương mại, nhằm đẩy nhanh thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.

Đại biểu HÀ SỸ ĐỒNG - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị:

Sửa đổi, bổ sung có trọng tâm, trọng điểm

Tôi đồng thuận với yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 nhưng cần sửa đúng trọng tâm, tập trung vào những cơ chế thật sự tạo động lực phát triển. Trong đó, chính sách phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là một trong những đột phá rất quan trọng. Việc cho phép thành phố quyết định đầu tư xây dựng kết hợp nhà ở, thương mại dịch vụ, công trình công cộng ngay trên đất giao thông, nhà ga là chủ trương có tính mở, có thể khai thác tốt các giá trị về đất.

Tuy nhiên, nội dung sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo đúng trọng tâm, đồng bộ, thực chất và không để xảy ra rủi ro chính sách, tạo kẽ hở cho tiêu cực hay lợi ích nhóm. Do đó, tôi đề nghị Chính phủ đánh giá thật kỹ, tách bạch các loại đất, xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho mô hình TOD, tuyệt đối không để cơ chế TOD trở thành lá chắn cho chuyển mục đích đất công sang đất nhà ở dễ dãi.

Ông JOHNATHAN HẠNH NGUYỄN - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG):

Xây dựng “hạt giống” mô hình FTZ xanh

Việc TPHCM quy hoạch 4 Khu Thương mại tự do (FTZ) tại Cần Giờ, An Bình, Bàu Bàng và Cái Mép Hạ thể hiện tầm nhìn, nhằm hình thành hành lang logistics xanh của thành phố, phù hợp xu thế các đô thị kinh tế toàn cầu. Tôi kỳ vọng Nghị quyết 98 mới có được khung pháp lý đủ mạnh để vận hành FTZ đúng chuẩn quốc tế.

Điều kiện then chốt là cho phép thành phố được áp dụng cơ chế vượt khung về thuế, hải quan, đầu tư, đất đai; miễn thuế cho hàng hóa trong FTZ và xây dựng cổng dịch vụ điện tử thống nhất. Việc trao các cơ chế vượt trội để TPHCM thực hiện hiệu quả mô hình đột phá đó cũng sẽ góp phần quan trọng đưa Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tuy nhiên, trong thực hiện, việc triển khai đồng thời cả 4 FTZ sẽ dễ phân tán nguồn lực. Do đó, thành phố nên xem xét thí điểm triển khai 1-2 FTZ chiến lược, ưu tiên Cần Giờ và Cái Mép Hạ để tạo “hạt giống” FTZ xanh - số - hội nhập trước khi nhân rộng sau năm 2030, khi đường sắt và sân bay quốc tế Long Thành hình thành đồng bộ.

NGÔ BÌNH - LÂM NGUYÊN - ANH THƯ - THI HỒNG ghi