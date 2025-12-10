TPHCM tập trung gỡ khó cho các dự án vướng thủ tục, chậm tiến độ

Năm 2025, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án vướng thủ tục, chậm tiến độ. Qua đó, đưa vào khai thác nguồn lực đất đai bị lãng phí, đất công, trụ sở cơ quan không sử dụng…

Chiều 10-12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

TPHCM xử lý các dự án chậm tiến độ, đưa vào khai thác nguồn lực đất đai bị lãng phí.

﻿Thực hiện: VĂN MINH

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và các đại biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Tại điểm cầu TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM cùng các sở, ban ngành thành phố cùng dự.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 34 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong và các đại biểu dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của công tác ngành nội chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2025.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội chính Đảng và các cấp ủy trong năm 2026.

Tại TPHCM, trong năm 2025, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Quang cảnh điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân được tăng cường, nâng cao hiệu quả.

Các cơ quan tố tụng cả nước đã nỗ lực, quyết tâm, phối hợp chặt chẽ đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Ngoài ra, công tác thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước tiến mới, đạt nhiều kết quả… Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khu vực ngoài Nhà nước được mở rộng.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, tham mưu xử lý các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và các công trình nhà đất, tài sản công sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án vướng thủ tục, chậm tiến độ. Qua đó, đưa vào khai thác nguồn lực đất đai bị lãng phí, đất công, trụ sở cơ quan không sử dụng…

Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, xử lý, theo dõi đơn thư… Ban Nội chính Thành ủy cũng thường xuyên theo dõi, kịp thời trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các xã, phường, đặc khu trong công tác nội chính Đảng.

Tin liên quan Thành lập Đảng bộ Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

VĂN MINH