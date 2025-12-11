Chính trị

Chiều nay, 11-12, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 10

SGGPO

Trong sáng 11-12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Phiên họp sáng 11-12. Ảnh: QUANG PHÚC
Theo chương trình nghị sự, kỳ họp thứ 10 bế mạc vào chiều 11-12. Đây là kỳ họp có thời gian họp dài, xem xét khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng liên quan công tác lập pháp; các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; tổng kết nhiệm kỳ; giám sát tối cao…

Tại phiên bế mạc, Quốc hội biểu sẽ quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên; điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam; nguồn lực ngân sách trung ương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chi cần thiết khác...).

Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi.

Trong sáng 11-12, Quốc hội tiếp tục thông qua hàng loạt nghị quyết, luật quan trọng; đặc biệt là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

LÂM NGUYÊN

