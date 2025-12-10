Cao Bằng: Chuỗi hoạt động quy mô quốc gia kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước

Cao Bằng chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2026), với điểm nhấn là cầu truyền hình quốc gia kết nối 5 điểm cầu trong và ngoài nước.

Nhằm tri ân dấu mốc lịch sử ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tỉnh Cao Bằng phối hợp với các bộ, ngành trung ương triển khai đề án tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Người về nước.

Chủ đề Hành trình theo chân Bác - Từ Pác Bó ra thế giới, chuỗi chương trình chuyển tải thông điệp từ Cao Bằng, nguồn sáng cách mạng, lan tỏa giá trị Hồ Chí Minh vì hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Chương trình được xây dựng với quy mô quốc gia, bao gồm nhiều sự kiện văn hóa, giáo dục, truyền thông và nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa ý nghĩa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Cột mốc số Km0 của tuyến đường Hồ Chí Minh đặt tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Ảnh QUANG PHÚC

Nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động là chương trình cầu truyền hình quốc gia ngày 28-1-2026, dự kiến thiết lập với 5 điểm cầu gồm: Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Cao Bằng và Quảng Tây - Trung Quốc (khi điều kiện cho phép). Pác Bó (Cao Bằng) sẽ là trung tâm của toàn bộ chương trình, được xác định là trường quay có ý nghĩa “cội nguồn cách mạng”, được tăng cường an ninh nhiều lớp và đường truyền đa tuyến để đảm bảo tuyệt đối an toàn và thông suốt.

Song song chuẩn bị cầu truyền hình, Cao Bằng triển khai nhiều hoạt động chính trị, xã hội quy mô lớn. Trong đó, có chiến dịch truyền thông quốc gia “Theo chân Bác”, hội thảo khoa học “Ý nghĩa lịch sử của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước”... cùng hoạt động trưng bày, triển lãm chuyên đề về dấu ấn Bác Hồ giai đoạn 1941-1945.

Nhiều chương trình tuyên truyền cũng được triển khai rộng khắp, gồm: phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân; tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử cách mạng; sản xuất phim tài liệu, phóng sự, ký sự truyền hình; thực hiện tuyến bài dài kỳ trên báo chí Trung ương và địa phương; phát động sáng tác văn học, nghệ thuật hướng về hình tượng Bác Hồ, Pác Bó và hành trình 85 năm.

Công tác chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và các tuyến đường kết nối cũng được đẩy nhanh. Tỉnh Cao Bằng tập trung hoàn thiện hệ thống biển chỉ dẫn, nhà trưng bày, không gian trải nghiệm văn hóa, đảm bảo cảnh quan để đón du khách trong dịp cao điểm.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước là dịp để tôn vinh dấu mốc lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam, đồng thời lan tỏa giá trị “cội nguồn cách mạng” tới đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình hứa hẹn trở thành sự kiện chính luận nghệ thuật đặc biệt, góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý thức gìn giữ lịch sử trong toàn xã hội.

VĨNH XUÂN