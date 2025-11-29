Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, đây là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sau sắp xếp, hợp nhất từ các địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM mới.

Sáng 29-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM).

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng dự có 500 đại biểu chính thức.

Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.



Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong không khí TPHCM vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM quyết tâm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại hội có chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, đây là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sau sắp xếp, hợp nhất từ các địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM mới.

Điểm lại các hoạt động nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trước thềm đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định, tất cả các hoạt động đều chuyển tải thông điệp: lấy người dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực của đổi mới.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc của TPHCM - là nơi phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tổ chức thành viên, của các tầng lớp nhân dân.

Đại hội tập trung trí tuệ để đưa ra những mục tiêu, chương trình hành động, quyết tâm cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, đại hội diễn ra trong bối cảnh vừa làm công tác chuẩn bị đại hội, vừa phải kịp thời vận động và tiếp nhận nguồn lực, hỗ trợ các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ; giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, trẻ em không bị gián đoạn đến trường.

Với phương châm "đoàn kết, dân chủ, nghĩa tình, phát triển”, đại hội quyết định phương hướng tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, tiên phong cùng cả nước, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2024-2029 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng, phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, đại hội tập trung đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố. Những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay, nhân tố mới; những hạn chế, tồn tại để từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đại hội cũng có nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của thành phố và đất nước.

Cùng với đó là vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân TPHCM tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh phiên khai mạc đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

