Đồng chí Hà Thị Nga làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Các ý kiến cho rằng, năm 2026, hệ thống mặt trận cần tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt, đảm bảo theo yêu cầu các nhiệm vụ quan trọng như: quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung những băn khoăn, lo lắng của nhân dân về sự suy thoái phẩm chất, đạo đức, yếu kém về năng lực của một bộ phận không nhỏ cán bộ chủ chốt, về bất ổn trong những ngày gần đây của thế giới và khu vực. Đồng thời đề nghị Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang chủ động có biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Nhiều ý kiến đề nghị trong thời gian tới, mặt trận tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn tại địa phương; bám sát chủ trương của Đảng để bổ sung nội dung về mục tiêu phát triển bền vững.

Về công tác nhân sự, hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương bổ sung 18 người tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 5 người tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X (5 người là người đứng đầu hoặc lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức thành viên; 13 người là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố mới được kiện toàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền).

Đồng chí Hà Thị Nga, tân Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đối với nhân sự Phó Chủ tịch không chuyên trách, hội nghị hiệp thương cử đồng chí Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sau khi kiện toàn, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 380 người; Ủy viên Đoàn Chủ tịch 69 người; Ban Thường trực 8 người; Phó Chủ tịch không chuyên trách 7 người.

Hội nghị cũng hiệp thương cử đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

PHAN THẢO