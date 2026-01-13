Viện trưởng VKSND TPHCM Lê Văn Đông được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 13-1, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày lý lịch trích ngang, đại diện cử tri đã phát biểu nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác của đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM.

Đại biểu, lãnh đạo VKSND TPHCM tham dự hội nghị chiều 13-1. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VKSND Tối cao đã tin tưởng, tín nhiệm. Đồng chí cam kết tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết tập thể, thực hiện tốt trọng trách được giao.

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của các cử tri. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

100% đại biểu tham dự biểu quyết thống nhất giới thiệu đồng chí Lê Văn Đông ứng cử ĐBQH. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Lê Văn Đông sinh năm 1975, quê quán xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa; trình độ Tiến sĩ Luật học, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TPHCM, đồng chí là Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

* Cũng tại hội nghị, cử tri đã nghe trình bày lý lịch, tham gia nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và quá trình công tác của đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các cử tri.Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phát biểu ý kiến, đồng chí Ngô Phạm Việt cam kết cùng tập thể lãnh đạo ngành thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; bảo đảm các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng pháp luật, công bằng, minh bạch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế và tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Với 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

100% cử tri tham dự thống nhất giới thiệu đồng chí Ngô Phạm Việt ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khoá XI. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Ngô Phạm Việt sinh năm 1971, quê quán phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

CẨM NƯƠNG