Viện trưởng VKSND TPHCM Lê Văn Đông được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày lý lịch trích ngang, đại diện cử tri đã phát biểu nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác của đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VKSND Tối cao đã tin tưởng, tín nhiệm. Đồng chí cam kết tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết tập thể, thực hiện tốt trọng trách được giao.
Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Đồng chí Lê Văn Đông sinh năm 1975, quê quán xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa; trình độ Tiến sĩ Luật học, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TPHCM, đồng chí là Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.
* Cũng tại hội nghị, cử tri đã nghe trình bày lý lịch, tham gia nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và quá trình công tác của đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.
Phát biểu ý kiến, đồng chí Ngô Phạm Việt cam kết cùng tập thể lãnh đạo ngành thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; bảo đảm các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng pháp luật, công bằng, minh bạch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế và tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Với 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.
Đồng chí Ngô Phạm Việt sinh năm 1971, quê quán phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên; trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.